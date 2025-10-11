আংটিবদল করলেন সংগীতশিল্পী তানজীব সারোয়ার

আংটিবদল করলেন সংগীতশিল্পী তানজীব সারোয়ার
সংগীতশিল্পী তানজীব সারোয়ার আংটিবদল করেছেন সাবা সানজিদা রহমানের সঙ্গে। আজ (১১ অক্টোবর) শনিবার এ সংবাদ তানজীব সারোয়ার নিজেই নিশ্চিত করেছেন। সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার পর এ শিল্পীকে সবাই সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিনন্দন জানাচ্ছেন। জানা গেছে, পাত্রী সানজিদা রহমান পড়াশোনা শেষ করে বর্তমানে সেনাবাহিনীতে কর্মরত।
তানজীব সারোয়ার ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছেন, ‘সাবা সানজিদা রহমানের সঙ্গে বাগদান সম্পন্ন করলাম।’
২০১১ সালে তানজীব সারোয়ারের প্রথম একক অ্যালবাম ‘অন্দরমহল’ প্রকাশ পায়। ২০১৪ সালে প্রকাশ পায় তার দ্বিতীয় একক অ্যালবাম ‘মেঘবরণ।’
২০১৬ সালে সিডি চয়েজের ব্যানারে প্রকাশ পায় তার তৃতীয় একক অ্যালবাম ‘হৃদমোহিনী। ’অ্যালবামটির সব গান সুর ও সংগীতায়োজন করেন তানজীব সারোয়ার নিজে। গানগুলোর সংগীতায়োজন করেন প্রত্যয় খান, সাজিদ সরকার, আনিক আহমেদ, বিবেক মজুমদার, তানজীব সারোয়ার।
এছাড়া ‘মিথ্যা শিখাইলি’, ‘চলনায়’সহ অ্যালবামটির কয়েকটি গানের ভিডিও চিত্র ইউটিউবে প্রকাশ করা হয়।
এমএমএফ/এএসএম