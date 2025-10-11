  2. বিনোদন

গ্রামের মানুষের প্রেম-ঝগড়ায় ‘ঘুরিতেছে পাঙ্খা’

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:১৫ পিএম, ১১ অক্টোবর ২০২৫
মৌসুমী হামিদসহ একঝাঁক তারকা নিয়ে তৈরি হয়েছে ‘ঘুরিতেছে পাঙ্খা’

অভিরামপুর নামের এক গ্রামের মজার সব মানুষ আর তাদের বিচিত্র কাণ্ডকারখানা নিয়ে তৈরি হয়েছে নতুন ধারাবাহিক নাটক ‘ঘুরিতেছে পাঙ্খা’। গ্রামের অস্থির স্বভাবের মানুষের হাসি-ঠাট্টা, প্রেম-ঝগড়া আর ডিশ-সংযোগের ব্যবসা ঘিরেই গড়ে উঠেছে এর গল্প।

নাটকটি প্রচার শুরু হবে ১৩ অক্টোবর থেকে। বেসরকারি স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল আরটিভিতে প্রতি সোম থেকে বৃহস্পতিবার রাত ৯টা ২০ মিনিটে দেখা যাবে নাটকটি।

‘ঘুরিতেছে পাঙ্খা’র গল্পে দেখা যাবে তিন বন্ধু বাবুল, মোহন ও পাঙ্খা মিলে ডিশ ব্যবসা করে। একদিকে গ্রাম্য বিজ্ঞানী পাঙ্খার হাতির পিঠে বিয়ের স্বপ্ন, অন্যদিকে কুংফু ওস্তাদ বাবুলের সোনার দাঁতের লালসা। আর সুদের কারবারি মোহনের প্রেম নিয়ে কাণ্ডকীর্তি। এসব মিলিয়ে ঘটে যায় একের পর এক মজার ঘটনা।

ধারাবাহিকটিতে অভিনয় করেছেন আ খ ম হাসান, আরফান আহমেদ, ফারুক আহমেদ, রাশেদ সীমান্ত, রোজী সিদ্দিকী, এজাজুল ইসলাম, মৌসুমী হামিদ, মায়মুনা মমো প্রমুখ।

এ নাটক দিয়ে দীর্ঘদিন পর ধারাবাহিক নির্মাণে ফিরছেন নির্মাতা হিমু আকরাম।

