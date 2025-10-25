  2. বিনোদন

সালমান শাহর ছোটো ভাই শাহরান লাইভে এসে সামিরাকে যা বললেন

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৩৩ পিএম, ২৫ অক্টোবর ২০২৫
শাহরান ও সামিরা। ছবি: সংগৃহীত

চিত্রনায়ক সালমান শাহর মৃত্যুর প্রায় তিন দশক পেরিয়ে গেলেও রহস্যের ঘেরা কুয়াশা এখনো কাটেনি। এবার সেই আলোচনাকে আরও উসকে দিলেন নায়কের ছোটো ভাই শাহরান চৌধুরী। ফেসবুক লাইভে এসে তিনি মুখ খুলেছেন সালমানের সাবেক স্ত্রী ও হত্যা মামলার এক নম্বর আসামি সামিরা হককে নিয়ে।

সম্প্রতি ৩৪ মিনিটের এক দীর্ঘ লাইভে শাহরান আবেগঘন কণ্ঠে বলেন, ‘আমি সাধারণত লাইভে আসি না। কিন্তু কিছু কথা না বললেই নয়। আমার উদ্দেশ্য কাউকে ছোটো করা নয়—শুধু সত্যিটা বলা’।

সামিরাকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, ‘আমার ভাই আপনাকে ভীষণ ভালোবাসতো। একবার ভেবে দেখুন, কী দেখে আপনি তাকে ভালোবেসেছিলেন, বিয়ে করেছিলেন, এমনকি নিজের পরিবার ছেড়ে তার সঙ্গে চলে এসেছিলেন। তখন নিশ্চয়ই তার মধ্যে বিশেষ কিছু দেখেছিলেন। আপনার পরিবার যখন এ বিয়ে মেনে নেয়নি, তখনও কিন্তু আমাদের পরিবার আপনাকে কখনো ফেলে দেয়নি।’

এরপর কথা বলতে বলতে আবেগে ভেঙে পড়েন শাহরান। তিনি আরও বলেন, ‘আপনারা বলেন, আমার ভাইয়ের আত্মহত্যার প্রবণতা ছিল—একবার ভেবে দেখুন, আপনার সঙ্গে পরিচয়ের আগ পর্যন্ত সালমান শাহর জীবন ছিল একদম স্বাভাবিক। এই যুক্তি মেনে নেওয়া যায় না।’

সামিরার প্রতি হতাশা প্রকাশ করে শাহরান বলেন, ‘আমি আপনাকে ফোন করেছিলাম, কথা বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আপনি ধরেননি। হয়তো বয়স হয়েছে, অনেক কিছু মনে নেই। আমি আপনাকে ছোট করতে চাই না। তবে মনে করুন, বগুড়া থেকে আপনি কেন ঢাকায় এসেছিলেন, কোথায় আশ্রয় নিয়েছিলেন—সব আমার ভাই আমাকে বলেছিল। আমি আজ কিছু বলব না, শুধু বলব—আপনার কর্মের জন্য আল্লাহর কাছে মাফ চান।’

লাইভের শেষদিকে শাহরান আহ্বান জানান, ‘সালমান শাহ হত্যা মামলার অভিযুক্ত ১১ জন যেন নিজেদের কৃতকর্মের জন্য আল্লাহর কাছে মাফ চান।

লাইভে শুধু সামিরা প্রসঙ্গেই নয়, আরও নানা বিষয়ে কথা বলেছেন শাহরান। তার বক্তব্যে স্পষ্ট—তিনি আজও বিশ্বাস করেন, সালমান শাহ আত্মহত্যা করেননি; বরং এক গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন।

১৯৯৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর রহস্যজনকভাবে মারা যান নব্বইয়ের দশকের জনপ্রিয় নায়ক সালমান শাহ। সে সময় তার মৃত্যু ‘আত্মহত্যা’ হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও, সালমানের পরিবার বরাবরই দাবি করে আসছে—এটি একটি পরিকল্পিত হত্যা।

