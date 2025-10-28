সালমান শাহের গোপন ডায়েরিতে মালেক আফসারীর নাম, কী লেখা ছিল
ঢাকাই চলচ্চিত্রের অমর নায়ক সালমান শাহ। ক্যারিয়ারের তুঙ্গে থাকা অবস্থায় ১৯৯৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর তিনি রহস্যজনকভাবে মৃত্যুবরণ করেন। লাশ উদ্ধারের পর ধারণা করা হয় তিনি আত্মহত্যা করেছেন। কিন্তু পরিবারের দাবি, তাকে খুন করা হয়েছে।
তার মৃত্যু নিয়ে এই রহস্যের জট দুই দশক পেরিয়ে গেলেও আজ পর্যন্ত খোলেনি। সেই রহস্যের জট বুঝি এবার খুলতে চলেছে, এমনই আশায় বুক বেঁধেছেন সালমানের পরিবার ও ভক্তরা। সম্প্রতি আদালত নির্দেশ দিয়েছেন, সালমানের মৃত্যুর ঘটনাকে হত্যা মামলা হিসেবে দেখানোর জন্য। এরপর সাবেক স্ত্রী সামিরা হকসহ ১১ জনের নাম উল্লেখ করে আরও কয়েকজনকে অজ্ঞাতনামা করে হত্যা মামলা করেন সালমানের মামা। এ ঘটনায় নতুন করে আলোচ্য হয়ে উঠেছেন সালমান শাহ।
এবার সালমান শাহের সঙ্গে এক আবেগঘন স্মৃতি শেয়ার করলেন জনপ্রিয় নির্মাতা মালেক আফসারী। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে ‘এই ঘর এই সংসার’র পরিচালক বলেন, ‘সালমান শাহর মৃত্যুর পর তার মা নীলা চৌধুরী একদিন ফোন করে জানান, আমার ছেলের একটা ডায়েরি আছে, সেখানে আপনার নাম লেখা।’ প্রথমে অবাক হলেও পরে আফসারী জানতে পারেন সালমান তার ডায়েরিতে আফসারীকে নিয়ে ভালোবাসায় ভরা কিছু কথা লিখেছিলেন।
সেখানে সালমান লেখেন, ‘বহু ছবিতে কাজ করেছি, কিন্তু আজ একজন সত্যিকারের পরিচালকের সঙ্গে কাজ করলাম। যে আমাকে বকেছে, চোখের পানি ফেলিয়েছে, তবু তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা।’
এই স্মৃতি শোনাতে গিয়ে কণ্ঠ ভারী হয়ে ওঠে মালেক আফসারীর। তিনি বলেন, ‘ওই ঘটনার পর বুঝেছি, সালমান শাহ শুধু নায়ক না ও ছিল এক নিবেদিত প্রাণ শিল্পী।’
‘এই ঘর এই সংসার’ সিনেমার প্রথম দিনের শুটিংয়ের ঘটনাও স্মরণ করেন তিনি। তার ভাষ্য, সেদিন ছিল ‘এই ঘর এই সংসার’ সিনেমার প্রথম শুটিং। সকাল থেকে সুন্দরভাবে কাজ চলছে। দুপুরে খাওয়ার বিরতি দিলাম। খাওয়ার বিরতি এক ঘণ্টা থাকে। বিরতি শেষ হওয়ার প্রায় ১৫ মিনিট পরে আবার ক্যামেরার সামনে গিয়ে সবাইকে ডাকলাম। সবাই আসল কিন্তু সালমান নেই। কি হলো খাওয়ার বিরতি দিলাম ও (সালমান শাহ) গেলো কোথায়? একজন বললো, সে বাড়িতে খেতে গেছে।
পরিচালক আরও বলেন, ‘এদিকে শুটিং সেটের লাইট জ্বালায়ে বসে আছি কিন্তু ও (সালমান শাহ) নেই। তখন মেজাজ খারাপ হইল। তখন ঘড়ি ধরে বসে থাকলাম দেখি কখন আসে আর ভাবতেছি আজকেই ছবির শুটিং, আজকেই বিড়াল মারতে হবে। না হইলে আমাকে খুব ভোগান্তি দেবে। শুটিংয়ে দেরি করে আসবে, মর্জি মতো চলবে। অপেক্ষা করতে থাকলাম। প্রায় আড়াই ঘণ্টা পরে শুটিং সেটে আসেন সালমান। তাকে আমি ইশারা দিয়ে মেকআপ রুমে ডাকলাম। ডেকে বললাম আমি ছবিটা করব না। আর ছবির জন্য যে অগ্রিম দুই লাখ টাকা দেওয়া হয়েছে তা ফেরত দিতে হবে না। এরকম একটা ভাব ধরে মেকআপ রুম থেকে ছাদে চলে গেলাম। আমার কথা শুনে ওই রুমে বসেই অঝোরে কেঁদেছিল সালমান। ওর কান্না দেখেছিল অভিনেত্রী দুলারি, নাসির খান। পরে সবাই ছাদে এসে আমাকে বলে সালমান নিচে বসে কাঁদছে। আপনি শুটিং শুরু করেন। সালমান শাহ দুঃখ প্রকাশ করেছে।’
প্রসঙ্গত, ‘এই ঘর এই সংসার’ ছবিতে সালমান শাহ অভিনয় করেছিলেন বৃষ্টির বিপরীতে। সেখানে আরও ছিলেন রোজি আফসারী, বুলবুল আহমেদ, আলীরাজ, তমালিকা কর্মকার, খলিল প্রমুখ।
এলআইএ/এমএস