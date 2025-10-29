মৃত্যুর আগের দিন এই অভিনেতাকে কেন খুঁজেছিলেন সালমান শাহ
বাংলা চলচ্চিত্রের অমর নায়ক সালমান শাহ। তার জনপ্রিয়তা মৃত্যুর এত বছর পরেও অটুট। মাত্র চার বছরের ক্যারিয়ারে তিনি যে ভালোবাসা অর্জন করেছিলেন তা আজও অগণিত দর্শকের হৃদয়ে বেঁচে আছে। তবে তার মৃত্যুর আগে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনা আজও রহস্যে ঘেরা। বিশেষ করে মৃত্যুর আগের দিন তিনি যেভাবে সহশিল্পী তুষার খানকে খুঁজেছিলেন তা এখনো এক গভীর বেদনার স্মৃতি হয়ে আছে।
তুষার খান এ নিয়ে গণমাধ্যমে কথা বলেছেন। তিনি বলেন, ‘সালমান আমার বয়সে ছোট হলেও আমাদের বন্ধুত্ব ছিল দারুণ। প্রায় প্রতিদিনই দেখা হতো। কাজ শেষে রাতে ১১টার দিকে হঠাৎ আমার বাসায় চলে আসতো। গল্প করত, আড্ডা দিত। মন খারাপ থাকলে আমাকে ফোন দিত ‘ভাই, আমার ভালো লাগছে না, তোমার বাসায় আসব।’ ওর সঙ্গে কথা বললে আমি বুঝতাম, ও অনেক সংবেদনশীল মানুষ।’
সালমানের মৃত্যুর আগের দিনকার স্মৃতি স্মরণ করে তুষার খান বলেন, ‘ওইদিন বিকেলে আমাদের ‘প্রেম পিয়াসী’ ছবির ডাবিং ছিল। আমি তখনই আমেরিকা থেকে দেশে ফিরেছি। ভীষণ ক্লান্ত ছিলাম। ডাবিংয়ে যাওয়ার আগে আত্মীয়ের বাসায় একটি পার্সেল দিতে যাই সেখানে ঘুমিয়ে পড়ি। আর সেই ঘুমেই রাত কেটে যায়। পরদিন সকালে চাষী নজরুল ইসলামের মেয়ে আন্নি ফোন দিয়ে জানায়, সালমান মারা গেছে! আমি বিশ্বাসই করতে পারিনি।’
হাসপাতালে পৌঁছে পরিচালক রেজা হাসমত তাকে বলেন, ‘কাল সালমান তোমাকে অনেক খুঁজেছে। ফোনে না পেয়ে তোমার বাসায় লোকও পাঠিয়েছিল।’
এই কথাগুলো শুনে তুষার ভেঙে পড়েন। তার কণ্ঠে অনুশোচনার স্বর। তিনি বলেন, ‘আমার মনে হয়, হয়তো ওর মন খারাপ ছিল। অন্যদিনের মতো আমার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চেয়েছিল। আমি যদি সেদিন জেগে থাকতাম, হয়তো ওর সঙ্গে কথা হতো, হয়তো এই ভয়াবহ ঘটনা ঘটতো না। এখনো মনে হয়, আমি সেদিন কেন ঘুমিয়ে পড়লাম!’
সালমান শাহর সঙ্গে অসংখ্য স্মৃতির কথা উল্লেখ করে তুষার খান বলেন, ‘ও ছিল অনেক ভালো একজন মানুষ, মেধাবী অভিনেতা। এখনো নতুন প্রজন্ম যখন ওর সিনেমা দেখে মুগ্ধ হয় তখন মনে হয় সালমান আজও বেঁচে আছে আমাদের হৃদয়ে।’
২৯ বছর পার হলেও সালমান শাহর মৃত্যু আজও রহস্যে ঢাকা, কিন্তু তার প্রতি মানুষের ভালোবাসা অম্লান। তুষার খানের মতো অসংখ্য সহকর্মী আজও বিশ্বাস করেন সালমান শুধু একজন তারকা নন, তিনি এক অনুভূতির নাম।
