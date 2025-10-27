কোয়েল মল্লিকের আমন্ত্রণে কলকাতায় চঞ্চল চৌধুরী

কোয়েল মল্লিকের আমন্ত্রণে কলকাতায় চঞ্চল চৌধুরী
দেশের গণ্ডি পেরিয়ে এখন পশ্চিমবঙ্গের সিনেমাতেও সমান জনপ্রিয় চঞ্চল চৌধুরী। টালিউডে একের পর এক সিনেমায় তার অভিনয় দর্শকের মনে তৈরি করেছে গভীর আস্থা ও প্রত্যাশা। অন্যদিকে বাংলাদেশের তরুণ অভিনেত্রী তাসনিয়া ফারিণও টলিউডে নিজের দক্ষ অভিনয়ে জায়গা করে নিয়েছেন। অতনু ঘোষের পরিচালনায় ‘আরও এক পৃথিবী’ ছবিতে তার পারফরম্যান্সে মুগ্ধ হয়েছিলেন দর্শক ও সমালোচক-দু’পক্ষই।
সম্প্রতি কলকাতায় কোয়েল মল্লিকের আমন্ত্রণে আয়োজিত ‘স্বার্থপর’ ছবির বিশেষ প্রদর্শনীতে হাজির হয়েছিলেন চঞ্চল চৌধুরী ও তাসনিয়া ফারিণ। সেই অনুষ্ঠান ঘিরেই এখন তোলপাড় দুই বাংলার বিনোদন অঙ্গন। কারণ শুধু প্রিমিয়ারে নয়-দু’জনকে একসঙ্গে দেখা গেছে কলকাতার বিভিন্ন জায়গায়; কখনও কফিশপে, কখনও স্টুডিওপাড়ার গলিতে। ফলে সামাজিকমাধ্যমে উঠেছে প্রশ্ন—এ কি নিছক কাকতালীয়, নাকি আসছে কোনো বড় চমক?
চঞ্চল চৌধুরী বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন বেশ সিনেম্যাটিক ভঙ্গিতে। তার ভাষায়, ‘আমরা কেউ জানতাম না যে একই সময়ে কলকাতায় আছি! আমি এসেছিলাম নিজের সিনেমার কাজ ও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মিটিংয়ের জন্য। ঘটনাচক্রে দেখা হলো ফারিণের সঙ্গে। শুনলাম, সেও এসেছে পরিচালক অনিরুদ্ধ রায় চৌধুরীর সঙ্গে নতুন একটি প্রজেক্ট নিয়ে আলোচনায়। দেখা হয়ে যাওয়াটা একেবারেই কাকতালীয়, তবে বেশ মজার!’
চঞ্চল আরও জানান, ‘সেদিন আমরা অনিরুদ্ধদার সঙ্গে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সময় কাটিয়েছি। ব্রেকফাস্ট থেকে লাঞ্চ-দুই বেলার খাবারই একসঙ্গে খাওয়া হয়েছে। সিনেমা, গল্প, পরিকল্পনা-সবই ছিল আড্ডার অংশ।’
যদিও চঞ্চল ও ফারিণ কেউই নতুন কোনো প্রজেক্টের নাম প্রকাশ করেননি, তবে দু’জনেই জানিয়েছেন-একসঙ্গে কাজের ব্যাপারে আলোচনা চলছে। তাদের কথায়, ‘এখনই কিছু নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না, তবে আমরা দু’জনেই একসঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী।’
টালিউডের খ্যাতনামা পরিচালক অনিরুদ্ধ রায় চৌধুরী এর আগেও জয়া আহসানকে নিয়ে ‘ডিয়ার মা’ সিনেমা নির্মাণ করেছিলেন, যা সমালোচক ও দর্শক মহলে সমান প্রশংসা পেয়েছিল। তাই এবার যদি তার পরিচালনায় চঞ্চল চৌধুরী ও তাসনিয়া ফারিণকে একসঙ্গে দেখা যায়, তাহলে তা নিঃসন্দেহে দুই বাংলার দর্শকের জন্য হবে এক বড় আকর্ষণ।
এরই মধ্যে সামাজিক মাধ্যমে এই সম্ভাব্য নতুন জুটিকে ঘিরে শুরু হয়েছে উচ্ছ্বাস। কলকাতায় তাদের একসঙ্গে দেখা যাওয়ার ছবি ও ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে অনুরাগীদের পেজে। কেউ লিখছেন- ‘দুই বাংলার সেরা জুটি হতে চলেছেন তারা’, আবার কেউ বলছেন- ‘চঞ্চল-ফারিণ মানেই পর্দায় গ্যারান্টি’।
