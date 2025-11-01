  2. বিনোদন

টিকটকার ঐশীকে বিয়ে করে কটাক্ষের জবাব দিলেন রাসেল খান

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:২৯ পিএম, ০১ নভেম্বর ২০২৫
বিয়ে করেছেন দুই টিকটকার অনামিকা ঐশী ও রাসেল খান

সাত মাস প্রেমের পর বিয়ে করেছেন টিকটক ও মিউজিক ভিডিও দিয়ে পরিচিতি পাওয়া অনামিকা ঐশী। পাত্র টিকটকার রাসেল খান। ২০২১ সালে তাদের পরিচয় হলেও কয়েক বছর যোগাযোগ ছিল না তাদের। চলতি বছরে আবার ঘনিষ্ঠ হন তারা। সেই সূত্রে প্রেম ও গেল ২৭ অক্টোবর বিয়ে করেছেন দুই টিকটকার অনামিকা ঐশী ও রাসেল খান।

দুই পরিবারের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন এই জুটি।

বিয়ের পর রাসেল খান বলেন, ‌‘নিজেদের পছন্দের কথা দুই পরিবারকে জানিয়েছি। এরপর পারিবারিকভাবে বিয়েটা সম্পন্ন হয়েছে। আসলে সবার জীবনে কমবেশি ভালো-মন্দ অতীত থাকে। আমরা সেই অতীত পেছনে ফেলে সুন্দর বর্তমান ও আগামী নিয়ে বাঁচতে চাই। সবার দোয়া চাই।’

তবে তাদের বিয়ের খবর প্রকাশের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সমালোচনার ঝড় ওঠে। কেউ কেউ বিদ্রুপ করে মন্তব্য করেন, ‘শিয়াল মুরগিকে ধরে ফেলল।’

এই কটাক্ষের জবাব দিয়েছেন রাসেল খান। তিনি বলেন, ‘অনেকেই বলছিল আমরা নাকি প্রেম করছি না, শুধু ফান করছি! কেউ বলেছিল, আমি শিয়াল হয়ে ঐশীকে মুরগি ভেবে ইউজ করব, বিয়ে করব না। তাই তাদের সমবেদনা জানিয়ে বলছি, শিয়াল মুরগিকে ধরে ফেলল!’

ঐশীকে ‘আফ্রিকার জঙ্গল থেকে কুড়িয়ে আনা ডায়মন্ড’ আখ্যা দিয়ে রাসেল আরও বলেন, ‘প্রিয় মানুষকে আগলে রাখা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অযত্নে ফেলে রাখা ফুল না ভেবে মনে করা উচিত, সেই মানুষটা আফ্রিকার জঙ্গল থেকে পাওয়া হিরা। ভালো মানুষ অনেক সময় ভুল জায়গায় অবমূল্যায়িত হয়, সঠিক জায়গায় বিকশিত হয়।’

বিয়ের পর শিগগিরই হানিমুনে যাবেন রাসেল-ঐশী দম্পতি। সেটা দেশের বাইরে হবে বলেও জানিয়েছেন তারা।

