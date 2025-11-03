যুক্তরাষ্ট্রে আইয়ুব বাচ্চুকে নিয়ে রক উৎসব

যুক্তরাষ্ট্রে আইয়ুব বাচ্চুকে নিয়ে রক উৎসব
প্রয়াত রকস্টার আইয়ুব বাচ্চু স্মরণে যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে রক গানের উৎসব। ‘ঘর ছাড়া এক সুখী ছেলে’ নামের উৎসবটি আয়োজন করেছে রোজারিও মিডিয়াওয়ার্কস।
আগামী ৭ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ার ফলস চার্চ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হবে এই উৎসব। স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৭টা থেকে শুরু হয়ে চলবে রাত পর্যন্ত।
কনসার্টে গানে গানে আইয়ুব বাচ্চুকে শ্রদ্ধা জানাবে বিবাগী, ক্রোনেজ, জটিল, স্যাডো ড্রিমস, এবং রাফি আলম ও তার ব্যান্ড।
বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে মঞ্চে থাকবেন এলআরবি ব্যান্ডের সাবেক সদস্য, কণ্ঠশিল্পী ও সংগীতায়োজক এসআই টুটুল, এবং ব্যান্ডের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য বেইজ গিটারিস্ট স্বপন।
আয়োজকদের ভাষ্য, এবারের উৎসবের প্রতিটি ব্যান্ড তাদের পরিবেশনার মাধ্যমে কিংবদন্তি আইয়ুব বাচ্চুকে শ্রদ্ধা জানাবে। পাশাপাশি থাকবে আবৃত্তি, আলোচনা এবং আরও কিছু বিশেষ পর্ব।
অন্যদিকে, আইয়ুব বাচ্চুর সৃষ্টিকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছে আইয়ুব বাচ্চু ফাউন্ডেশন। তাদের পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে আইয়ুব বাচ্চুর স্মৃতি জাদুঘর প্রতিষ্ঠা, নিয়মিত স্মরণসভা ও সম্মাননা প্রদান এবং রক আইকনের অপ্রকাশিত প্রায় দুই শতাধিক গান প্রকাশ।
এমআই/এলআইএ/এএসএম