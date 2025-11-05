  2. বিনোদন

রুবাবা দৌলাকে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ পোস্ট ডিলিট করলেন অভিনেতা

বিনোদন প্রতিবেদক
বিনোদন প্রতিবেদক বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৩৮ পিএম, ০৫ নভেম্বর ২০২৫
ইরফান সাজ্জাদ ও রুবাবা দৌলা মতিন

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালক হিসেবে রুবাবা দৌলা মতিনের নিয়োগ নিশ্চিত করেছে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি)। সোমবার প্রথম বোর্ড সভাতেও অংশ নেন এই নারী পরিচালক। কিন্তু এর পরদিনই তাকে নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে একটি মন্তব্য করে সমালোচনার মুখে পড়লেন অভিনেতা ইরফান সাজ্জাদ।

নিজের ফেসবুকে রুবাবা দৌলার একটি ছবি পোস্ট করে ইরফান লেখেন, ‘এরপরও যদি পোলাপান পারফরম্যান্স না করতে পারে তাহলে আর আশা নাই।’

মন্তব্যটি ঘিরে শুরু হয় ব্যাপক বিতর্ক। অনেক নেটিজেনই ইরফানের পোস্টকে কুরুচিপূর্ণ ও নারীবিদ্বেষী বলে আখ্যা দেন।

তুনাজ্জিনা সিকদার তুনা নামের এক ফেসবুক ব্যবহারকারী অভিনেতার পোস্টের স্ক্রিনশট শেয়ার করে তীব্র প্রতিবাদ জানান। তিনি লেখেন, ‘জনাব ইরফান সাজ্জাদ, দয়া করে আপনার স্ত্রী বা বোনকে জিজ্ঞেস করবেন তাঁরা কর্মক্ষেত্রে এমন মন্তব্য শুনে কেমন অনুভব করবেন? রসিকতা ও নোংরামির মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। আপনি যেটি করেছেন, তা সভ্য সমাজের রসিকতা নয়, এটি নারীকে যৌনভাবে হেয় করা।’

তুনা আরও দাবি করেন, ইরফান যেন প্রকাশ্যে ক্ষমা চান এবং ভবিষ্যতে নারীদের সম্পর্কে এমন মন্তব্য থেকে বিরত থাকেন।

বিতর্ক ছড়িয়ে পড়লে ইরফান সাজ্জাদ মন্তব্যের ঘরে নিজের অবস্থান পরিষ্কার করেন। তিনি লেখেন, ‘আমি সবসময়ই বাংলাদেশ ক্রিকেটের ভক্ত। আমার পোস্টটি ব্যঙ্গাত্মকভাবে লেখা হয়েছিল। রুবাবা আপু আমার ক্রাশ, তিনি খুব মেধাবী ও সুন্দর। আমি বোঝাতে চেয়েছিলাম, এত ভালো একজন মানুষ বিসিবিতে এলেন, এখনও যদি খেলোয়াড়রা পারফর্ম না করে তাহলে দোষ কার?’

তিনি আরও জানান, অনেকে ভুল বুঝেছেন বলেই পোস্টটি মুছে দিয়েছেন। ইরফান লেখেন, ‘পাবলিক তো উল্টোপাল্টা কমেন্ট করবেই। যেহেতু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে, আমি পোস্ট সরিয়ে নিচ্ছি।’

শেষে অভিনেতা অনুরোধ জানান, ‘না বুঝে ঘৃণা ছড়াবেন না।’

এরপর তিনি নিজের ফেসবুক থেকে ওই পোস্টটি ডিলিট করেন।

এলআইএ/জেআইএম

