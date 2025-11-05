সালমান খানের বিরুদ্ধে আদালতে বিজেপি নেতার অভিযোগ

  2. বিনোদন

প্রকাশিত: ০৬:০২ পিএম, ০৫ নভেম্বর ২০২৫
বছরের পর বছর ধরে কৃষ্ণসার হরিণ হত্যার অভিযোগ নিয়ে আদালতের হাজিরা দিতে হয়েছে সালমান খানকে। এবার ফের নতুন সমস্যার মুখে পড়েছেন এই অভিনেতা। রাজস্থান থেকে তার বিরুদ্ধে একটি নতুন অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

পানমশলার বিজ্ঞাপন নিয়ে সালমানকে আইনি তদন্তের মুখোমুখি করতে আদালতে আবেদন করেন ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) এক নেতা। কোটা ক্রেতা সুরক্ষা আদালত এ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সালমানের বিরুদ্ধে আইনি নোটিশ জারি করে।

ভারতীয় গণমাধ্যমগুলো দাবি করছে, সেই নোটিশে অভিযোগ করা হয়েছে সালমান খান অনুমোদিত পানমশলার বিজ্ঞাপনের মডেল হয়েছেন। তার অংশগ্রহণ গ্রাহকদের বিভ্রান্ত করছে।

বিজেপি নেতা ও রাজস্থান হাইকোর্টের আইনজীবী ইন্দর মোহন সিং হানি এই অভিযোগটি করেন। তিনি দাবি করেন, যে পানমশলায় কেশর দেওয়া আছে বলে সালমান প্রচার করছেন, তা সত্য নয়। কারণ কেশরের দাম প্রতি কেজিতে প্রায় ৪ লাখ রুপি, যা ৫ টাকার পানমশলার পণ্যে থাকা অসম্ভব।

আবেদনপত্রে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, কোটা ক্রেতা সুরক্ষা আদালত সালমান ও উৎপাদনকারী সংস্থার কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া চেয়েছে।

মামলার পরবর্তী শুনানির দিন নির্ধারণ করা হয়েছে ২৭ নভেম্বর।

