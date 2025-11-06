মেয়ের বাবা হলেন পালিয়ে বিয়ে করা সেই গায়ক

মেয়ের বাবা হলেন পালিয়ে বিয়ে করা সেই গায়ক
কোক স্টুডিও বাংলার ‘মালো মা’ দিয়ে আলোচনায় আসেন তরুণ সংগীতশিল্পী সাগর দেওয়ান। যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী তরুণী ফারিয়া ইসলাম মাহিনকে পালিয়ে বিয়ে করে খবরের শিরোনাম হয়েছিলেন তিনি। পরিবারের অমতে বিয়ে করায় বেশ টানাপোড়েনের মধ্যদিয়ে যেতে হয়েছিল তাদের। এমনকি সাগরের নামে মামলাও করেছিল মাহিনের পরিবার।
এবার সেই সাগর ও মাহিন হয়েছেন কন্যা সন্তানের বাবা-মা। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের একটি হাসপাতালে গতকাল স্থানীয় সময় রাত ১১টায় (বাংলাদেশ সময় বুধবার সকাল ১০টা) তাদের কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। মা ও শিশু দুজনই সুস্থ্য আছে।
বাবা হওয়ার খবর সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ করে সাগর লিখেছেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ, অভিনন্দন মিসেস দেওয়ান ফারিয়া মাহিন। আল্লাহ্ তোমাকে ভালোবাসেন। দুনিয়ায় স্বাগতম মা সাহারা দেওয়ান। বাবার সাথে মিলিয়ে বুধবারে আসার জন্য শুকরিয়া।’
প্রখ্যাত সংগীত পরিবার দেওয়ান বাড়ির চতুর্থ প্রজন্মের শিল্পী সাগর দেওয়ান। তার সংগীতগুরু ও অনুপ্রেরণা বাউল সাধক আরিফ দেওয়ান, যার হাত ধরে সংগীতজগতে পথচলা শুরু হয় সাগরের। তিনি নিয়মিত গান করছেন এবং নতুন কিছু প্রকল্পে কাজ করছেন।
