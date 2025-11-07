নায়কের দেখা পেতে ভক্তদের ভিড়, হাসিমুখে সাড়া দিলেন শাকিব খান

নায়কের দেখা পেতে ভক্তদের ভিড়, হাসিমুখে সাড়া দিলেন শাকিব খান
ঢাকাই সিনেমার সুপারস্টার শাকিব খান বর্তমানে ক্যারিয়ারের এক উজ্জ্বল সময় পার করছেন। পর্দায় নতুন করে ফিরে আসার পর একের পর এক চমক উপহার দিচ্ছেন তিনি। সাম্প্রতিক সময়ে তার অভিনীত সিনেমাগুলোও পেয়েছে দারুণ সাড়া।
কিছুদিন আগেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছিল শাকিব খানের নতুন সিনেমা ‘সোলজার’র প্রথম লুক। প্রকাশের পরই সেই লুক নিয়ে ভক্তদের মধ্যে শুরু হয় ব্যাপক আলোচনা। এবার সেই লুকেই প্রকাশ্যে হাজির হলেন নায়ক।
শুক্রবার (৭ নভেম্বর) সকালে রাজধানীর বনানীতে একটি প্রতিষ্ঠানের নতুন আউটলেট উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নিতে যান শাকিব খান। তার আসার খবর ছড়িয়ে পড়তেই বনানীতে জমে যায় জনসমুদ্র। শত শত ভক্ত ছুটে আসেন প্রিয় নায়ককে একনজর দেখার জন্য।
উপস্থিত দর্শকরা বারবার শ্লোগান তুলছিলেন- ‘শাকিব খান! শাকিব খান!’ নায়কও ভক্তদের ভালোবাসার প্রতিদান দিতে ভিড়ের সামনে এসে হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানান এবং তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।
এদিকে শাকিব খান বর্তমানে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন সাকিব ফাহাদ পরিচালিত ‘সোলজার’ সিনেমার শুটিং নিয়ে। এতে তার বিপরীতে অভিনয় করছেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী তানজিন তিশা। জানা গেছে, সিনেমাটি আগামী বছর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে।
