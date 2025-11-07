  2. বিনোদন

কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে নেই বাংলাদেশের সিনেমা

পশ্চিমবঙ্গ প্রতিনিধি পশ্চিমবঙ্গ প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৩:৪০ পিএম, ০৭ নভেম্বর ২০২৫
কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি।

শুরু হয়েছে ৩১তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য, এ বছরের উৎসবে জায়গা পায়নি কোনো বাংলাদেশি সিনেমা। টানা দ্বিতীয়বারের মতো বাংলাদেশের কোনো চলচ্চিত্র থাকছে না পশ্চিমবঙ্গের এই মর্যাদাপূর্ণ আয়োজনটিতে।

৬ নভেম্বর থেকে শুরু হয়ে আগামী ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে এবারের চলচ্চিত্র উৎসব। এবারের আসরে ভারতসহ ৩৯টি দেশের মোট ২১৫টি সিনেমা প্রদর্শিত হচ্ছে, যার মধ্যে রয়েছে ১৮টি ভারতীয় ভাষার ছবি। তবে বাংলাদেশ থেকে জমা পড়া কোনো সিনেমাই নির্বাচিত হয়নি।

চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আন্তর্জাতিক বিভাগে বাংলাদেশ থেকে জমা পড়েছিল কেবল একটি ছবি- তানভীর চৌধুরী পরিচালিত ‘কাফ্ফারাহ’। কিন্তু চলচ্চিত্রটি উৎসব কমিটির কাঙ্ক্ষিত মানদণ্ডে উত্তীর্ণ না হওয়ায় প্রদর্শনের জন্য নির্বাচিত হয়নি।

তবে ব্যতিক্রম হিসেবে এবারও প্রদর্শিত হচ্ছে কিংবদন্তি নির্মাতা ঋত্বিক ঘটকের ১৯৭৩ সালের বাংলাদেশভিত্তিক চলচ্চিত্র ‘তিতাস একটি নদীর নাম’। যদিও সেটি মূল প্রতিযোগিতা নয়, বরং বিশেষ প্রদর্শনী বিভাগে অন্তর্ভুক্ত।

উৎসব সংশ্লিষ্ট সূত্রের দাবি, শুধু মানদণ্ড নয়, ভিসা জটিলতা ও রাজনৈতিক সম্পর্কের টানাপোড়েনও এ সিদ্ধান্তের পেছনে প্রভাব ফেলেছে। ফলে টানা দ্বিতীয় বছর কলকাতার চলচ্চিত্র উৎসবে বাংলাদেশের কোনো নতুন সিনেমা থাকছে না।

বৃহস্পতিবার কলকাতার ধনধান্য অডিটোরিয়ামে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আনুষ্ঠানিকভাবে উৎসবের উদ্বোধন করেন। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় উৎসবের ৩১তম আসর। উদ্বোধনী চলচ্চিত্র হিসেবে দেখানো হয় বাংলা সিনেমার ক্লাসিক ‘সপ্তপদী’।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মমতা ব্যানার্জি বলেন, ‘এবারের উৎসবের সবচেয়ে বড় চমক হলো-আন্তর্জাতিক ভাষার পাশাপাশি টুলু, বোরো, কঙ্কনি, সাঁওতালির মতো আঞ্চলিক ভাষার সিনেমাও দেখানো হচ্ছে। সব ভাষাকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। তাদের হৃদয় খুব সুন্দর, তাই তাদের গল্পও সবার কাছে পৌঁছানো দরকার।’

তিনি আরও বলেন, ‘লোকাল মানুষদের উৎসাহ দিতে হবে। এইভাবেই আমরা তাদের বলতে পারি-তোমরা এক হও, তোমাদের সঙ্গে গোটা বিশ্ব রয়েছে।’

উৎসবে যোগ দিতে আসা বিদেশি অতিথিদের কলকাতা ঘুরে দেখার আহ্বান জানিয়ে মমতা বলেন, ‘আমি চাই তারা কলকাতাকে জানুন, চিনুন, ভালোবাসুন। আসুন, একসঙ্গে কাজ করি আমরা।’

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বলিউডের বর্ষীয়ান পরিচালক রমেশ সিপ্পি, অভিনেতা ও সংসদ সদস্য শত্রুঘ্ন সিনহা, ভারতের সাবেক ক্রিকেট অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলী, নির্মাতা গৌতম ঘোষ, অভিনেতা রঞ্জিত মল্লিক, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, চিরঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়, কোয়েল মল্লিক, গায়িকা আরতি মুখোপাধ্যায়সহ আরও অনেকে।

