চলে গেলেন অভিনেতা জায়েদ খানের মা জেরিন খান

চলে গেলেন অভিনেতা জায়েদ খানের মা জেরিন খান
মা হারালেন বলিউড অভিনেতা জায়েদ খান। আজ (৭ নভেম্বর) সকালে মুম্বাইয়ের নিজ বাসভবনে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন জায়েদের মা, প্রবীণ অভিনেত্রী জেরিন খান। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮১ বছর।
পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত নানা জটিলতায় ভুগছিলেন জেরিন। শেষ মুহূর্তে পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতেই শান্তিপূর্ণভাবে পরপারে পাড়ি জমান তিনি। শোকাহত পরিবার জানিয়েছে, এই সময়ে যেন তাদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা সম্মান করা হয়।
জেরিন খান ছিলেন কিংবদন্তি অভিনেতা ও নির্মাতা সঞ্জয় খানের স্ত্রী। তাদের চার সন্তানের মধ্যে সুপরিচিত দুই মুখ হলেন অভিনেতা জায়েদ খান এবং সুজান খান, যিনি বলিউড তারকা হৃত্বিক রোশনের সাবেক স্ত্রী। এছাড়া পরিবারের অন্য দুই কন্যা ফারাহ খান আলি এবং সিমোন আরোরা-ও আলোচনায় আছেন সামাজিক ও ব্যবসায়িক পরিমণ্ডলে।
আরও পড়ুন:
কায়রো উৎসবে ফারহানা অভিনীত ‘কাফফারা’র প্রিমিয়ার
টিজারেই ঝড় তুলেছে মাইকেল জ্যাকসনের বায়োপিক
অভিনয়ে সংক্ষিপ্ত সময় কাটালেও বলিউডে নিজের ছাপ রেখে গিয়েছিলেন জেরিন খান। তিনি দেব আনন্দ অভিনীত ক্লাসিক ছবি ‘তেরে ঘর কে সামনে’ (১৯৬৩)-এ ‘জেনি ফার্নান্দেজ’ চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। এছাড়া দেখা গিয়েছিল তাঁকে ‘এক ফুল দো মালি’ ছবিতেও।
বলিউডে শিল্পী পরিবার হিসেবে পরিচিত খান পরিবারের এই প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে এসেছে চলচ্চিত্র অঙ্গনে। সহকর্মী ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শোকবার্তা জানাচ্ছেন জায়েদ ও তার পরিবারকে।
এমএমএফ/এএসএম