  2. বিনোদন

ছোট পোশাক নিয়ে বিতর্কের মুখে দেশ ছাড়লেন পাকিস্তানি টিকটকার

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:৪৬ পিএম, ০৮ নভেম্বর ২০২৫
ছোট পোশাক নিয়ে বিতর্কের মুখে দেশ ছাড়লেন পাকিস্তানি টিকটকার
ছোট পোশাক নিয়ে বিতর্কের মুখে দেশ ছাড়লেন পাকিস্তানি টিকটকার সামিয়া হিজাব

নিজের পোশাক নিয়ে করা মন্তব্যের জেরে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছেন পাকিস্তানের জনপ্রিয় টিকটকার ও ইনফ্লুয়েন্সার সামিয়া হিজাব। শেষ পর্যন্ত বিতর্ক এড়াতে দেশ ছেড়েছেন তিনি। এমন খবরই ছড়িয়েছে পাকিস্তান ও ভারতের নানা গণমাধ্যমে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও ভাইরাল হওয়া এক ভিডিওতে সামিয়াকে এ নিয়ে কথা বলতে দেখা যায়। তিনি বলেন, সময়ের সঙ্গে তার পোশাকের ধরন পরিবর্তন হলেও এর জন্য দায়ী তিনি নন। দায় সমাজের সংকীর্ণ চিন্তাভাবনার। তার ভাষায়, ‘আমার পোশাক ছোট হচ্ছে, কারণ এই জাতির মানসিকতা ছোট।’

আরও পড়ুন
বাংলাদেশে এসেছেন ক্যারিবিয় সেই ‘দস্যু’
যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেনে গিয়ে বিপদে অ্যাঞ্জেলিনা জোলি

ভিডিওতে তিনি পাকিস্তানের জনগণ ও সরকারের ‘বিচারপ্রবণ মনোভাব’কেও কঠোরভাবে সমালোচনা করেন। সামিয়ার দাবি, সমাজের নেতিবাচক মনোভাবের কারণেই তার জীবন অসহনীয় হয়ে উঠেছিল।

তিনি আরও বলেন, ‘দেশের মানুষ আর সরকারের মানসিকতা এক। ভেতরে ভেতরে সবাই একই রকম। তাদের কারণেই আমি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছি।’

নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে ইউটিউবার রাজাব বাটের ঘটনারও তুলনা টানেন সামিয়া। বলেন, ‘রাজাব বাটের সঙ্গেও একই কাজ করেছে সবাই। তাকেও বাধ্য হয়ে দেশ ছাড়তে হয়েছে।’

যদিও সামিয়া হিজাব বর্তমানে বিদেশে অবস্থান করছেন বলে নিশ্চিত করেছেন, তবে এটি অস্থায়ী সফর না স্থায়ীভাবে দেশত্যাগ তা স্পষ্ট করেননি তিনি।

পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যমগুলোর দাবি, সামিয়া সাম্প্রতিক সময়ে ধর্মীয় ও সামাজিক গোষ্ঠীগুলোর ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন। অনেকে ধারণা করছেন, অনলাইন হুমকি ও নেতিবাচক প্রচারণার চাপ সামলাতেই দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন এই টিকটকার।

তিনদিন আগে ইন্সটাগ্রামে একটি ভিডিওতে পোশাক বিতর্ক ও দেশ ত্যাগ করা প্রসঙ্গে কথা বলতে দেখা যায় সামিয়া হিজাবকে। ভিডিওর লিংক :

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Styleista Pakistan (@styleista.pk)

এলআইএ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

‘হাওয়া’র পর আবারও একসঙ্গে চঞ্চল-তুষি, আছেন সিয়ামও

‘হাওয়া’র পর আবারও একসঙ্গে চঞ্চল-তুষি, আছেন সিয়ামও

কানাডায় গিয়ে বিতর্কে মাধুরী, টাকা ফেরত চাইলেন দর্শক

কানাডায় গিয়ে বিতর্কে মাধুরী, টাকা ফেরত চাইলেন দর্শক

যে দুই আসন থেকে এমপি নির্বাচন করবেন হিরো আলম

যে দুই আসন থেকে এমপি নির্বাচন করবেন হিরো আলম