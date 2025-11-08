শাকিবের প্রসঙ্গ আসতেই এড়িয়ে গেলেন বুবলী

শাকিবের প্রসঙ্গ আসতেই এড়িয়ে গেলেন বুবলী
ঢাকার পুরান সংস্কৃতি ও জীবনের পটভূমিতে নির্মিত হতে যাচ্ছে নতুন সিনেমা ‘ঢাকাইয়া দেবদাস’। এ ছবির নায়ক হিসেবে আছেন আদর আজাদ। তার বিপরীতে দেখা যাবে শবনম বুবলী। ছবির মহরত হয়ে গেল শুক্রবার রাজধানীর এক ক্লাবে অনুষ্ঠিত। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ছবির প্রযোজক, কলাকুশলী ও শিল্পীরা।
মহরতে না এসেও শাকিব খান। তার প্রসঙ্গ উঠে আসে বুবলীর কল্যাণে। গণমাধ্যম থেকে প্রশ্ন আসে বুবলীর কাছে শাকিব খান প্রসঙ্গে। তবে অভিনেত্রী কৌশলে সেই প্রশ্ন এড়িয়ে গেছেন। বিষয়টি বেশ আলোচনার জন্ম দিয়েছে।
অনুষ্ঠানে এক সাংবাদিক বুবলীর কাছে জানতে চেয়েছিলেন, শাকিব-বুবলী জুটির জনপ্রিয়তা থাকলেও অন্য শিল্পীর সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে কখনো শাকিবের বাধার মুখোমুখি হয়েছেন কি না। এ প্রশ্নে বুবলী কৌশলে এড়িয়ে গিয়ে বলেন, ‘আসলে শাকিব-বুবলী জুটি বরাবরই দর্শকের প্রিয়। আমরা সবাই যখন শিল্পী হিসেবে কাজ করি, নিজস্ব সত্তা ও দক্ষতা নিয়ে কাজ করি। অন্য শিল্পীদের সঙ্গে কাজ করলেও দর্শক তা গ্রহণ করেন এবং ভালোবাসা একই থাকে।’
পরিচালক জাহিদ হোসেন পরিচালিত ‘ঢাকাইয়া দেবদাস’ ছবিতে তুলে ধরা হবে পুরান ঢাকার ঐতিহ্যবাহী জীবনধারা, ভাষা, সম্পর্ক ও আবহ। মহরতের আয়োজনও ছিল চমকপ্রদ; পুরো সেট সাজানো হয়েছিল পুরান ঢাকার ঐতিহ্য ও রঙিন পরিবেশের মতো। বুবলীর ঘোড়ার গাড়িতে আগমন সেই অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ হয়ে ওঠে।
ছবিতে আদর আজাদ ও বুবলী ছাড়াও অভিনয় করেছেন তারিক আনাম খান, শহীদুজ্জামান সেলিম, রাশেদ মামুন অপু প্রমুখ। প্রযোজনায় রয়েছে এক্সেল ফিল্মস ও রেভুলেশন মুভিজ ইন্টারন্যাশনাল।
