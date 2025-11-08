তাহসান কি আসলেই রাজনৈতিক দলে যোগ দিচ্ছেন

  2. বিনোদন

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:০২ পিএম, ০৮ নভেম্বর ২০২৫
শ্রোপ্রিয় সংগীতশিল্পী ও অভিনেতা তাহসান খান সম্প্রতি ঘোষণা দিয়েছেন, আপাতত গান গাওয়া ও অভিনয়- দুই কাজ থেকেই সরে যাচ্ছেন তিনি। এমনকি বন্ধ করে দিয়েছেন নিজের কোটি অনুসারী থাকা সব সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অ্যাকাউন্টও। এরপর থেকেই শোবিজ অঙ্গনে গুঞ্জন- তাহসান নাকি শিগগির কোনো রাজনৈতিক দলে যোগ দিতে যাচ্ছেন! এমনকি আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তাকে প্রার্থী হিসেবেও দেখা যেতে পারে- এমন খবরও ছড়িয়েছে।

তবে এসব গুঞ্জন উড়িয়ে দিলেন তাহসান। সম্প্রতি ঢাকায় এক উৎসবের উদ্বোধনে এসে বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন তিনি। তাহসান স্পষ্ট ভাষায় জানান, তিনি কোনো রাজনৈতিক দলে যোগ দিচ্ছেন না।

তাহসান বলেন, ‘অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে এক কনসার্টে আমি গান ছাড়ার কথা বলেছিলাম। তখন উপস্থিত লোকজন খুব কম ছিল। ভাবিনি, কথাটা এতটা ছড়িয়ে পড়বে। আমি যেমন ধীরে ধীরে অভিনয় থেকে দূরে গিয়েছি, ঠিক তেমনি সময় নিয়ে গান থেকেও বিরতি নিতে চাই। কিন্তু আমার সেই কথাটাকে কেউ কেউ ভিন্নভাবে প্রচার করছে। এমনকি আমার ছবিতে টুপি লাগিয়ে একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে! আমি নাকি রাজনীতি করছি!’

এই অভিনেতা-গায়ক মনে করেন, যারা এমন কাজ করছেন, তারা ভাইরাল হওয়ার আশায় করছেন। তাহসানের ভাষায়, ‘আমার মনে হয়, এটা একধরনের খেলা। এখন ভাইরাল হওয়ার নেশায় অনেকে এমন কাজ করে। তাই এখন কথা বলার আগে ভাবতে হয়, কোন কথাটা নিয়ে কী হয়ে যেতে পারে।’

রাজনীতি নয়, এখন নিজের পড়াশোনায় মন দিতে চান তাহসান। তিনি বলেন, ‘প্রত্যেক মানুষের জীবনে ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায় থাকে। একসময় মনে হতো, আমি অনেক কিছু জেনে ফেলেছি। এখন বুঝছি, কিছুই জানি না। তাই আবারও পড়াশোনায় মন দিতে চাই।’

নিজের ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার কারণ নিয়েও কথা বলেন তাহসান। তিনি বলেন, ‘অবসরে যাওয়া মানুষের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে থাকার দরকার নেই। তাছাড়া এই মাধ্যমগুলো এখন অনেক টক্সিক হয়ে গেছে। ভালো কিছুর চেয়ে খারাপ খবরই বেশি ছড়ায়। তাই মনে হয়েছে, এখন একটু দূরে থাকাই ভালো। চাই মানুষ ধীরে ধীরে আমাকে ভুলে যাক।’

গান ও অভিনয় ছাড়ার ঘোষণায় অনেক ভক্ত কষ্ট পেয়েছেন। তাদের প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে তাহসান বলেন, ‘সত্যি বলতে, কষ্ট আমারই বেশি হচ্ছে। যে গানকে জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবেসেছি, তা থেকে সরে আসাটা সহজ নয়। কিন্তু কিছু তীব্র অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি আমাকে এ পথেই এনেছে। এখন শুধু সাধারণ একজন মানুষ হিসেবে বাঁচতে চাই।’

