গ্র্যামিতে চমক দেখিয়ে মনোনয়নের শীর্ষে তিন তারকা

প্রকাশিত: ০৩:০৪ পিএম, ০৮ নভেম্বর ২০২৫
র‍্যাপার কেনড্রিক লামার টানা দ্বিতীয় বছরের মতো সর্বাধিক নয়টি মনোনয়ন পেয়ে ২০২৬ সালের গ্র্যামি পুরস্কারের তালিকায় শীর্ষে রয়েছেন। তার পরেই রয়েছেন পপ তারকা লেডি গাগা। তিনি পেয়েছেন সাতটি মনোনয়ন। পুয়ের্তো রিকোর শিল্পী বাদ বানি পেয়েছেন ছয়টি মনোনয়ন।

গ্র্যামি পুরস্কারের সর্বোচ্চ সম্মান ‌‌‘বছরের সেরা অ্যালবাম’ বিভাগে লামারের ‘জিএনএক্স’ এবং গাগার ‘মেহেম’ মুখোমুখি হবে। একাধিকবার মনোনয়ন পেলেও দুজনের কেউই এতদিন এই পুরস্কার জেতেননি। আশা করা হচ্ছে, সেই শূন্যতা এবার কাটবে যে কোনো একজনের।

একই বিভাগে মনোনীত হয়েছে বাদ বানির স্প্যানিশ ভাষার অ্যালবাম ‘দেবি তিরার মাস ফোতোস’। এ বিভাগে আরও মনোনয়ন পেয়েছে জাস্টিন বিবারের ‘সোয়াগ’ এবং সাবরিনা কার্পেন্টারের ‘ম্যান’স বেস্ট ফ্রেন্ড’।

এই বছর তিনটি র‍্যাপ অ্যালবাম জায়গা পেয়েছে চূড়ান্ত তালিকায়। লামারের ‘জিএনএক্স’র সঙ্গে রয়েছে ‘টাইলার’, দ্য ক্রিয়েটরের ‘ক্রোমাকোপিয়া’ এবং ক্লিপস জুটির ‘লেট গড সর্ট এম আউট’।

তবে এখন পর্যন্ত সর্বাধিক চারবার বছরের সেরা অ্যালবাম পুরস্কার জেতা এবারের গ্র্যামিতে টেইলর সুইফটের ‘দ্য লাইফ অব এ শোগার্ল’ তালিকায় নেই। কারণ অ্যালবামটি এই বছরের গ্র্যামি যোগ্যতার সময়সীমা শেষ হওয়ার পর প্রকাশিত হয়েছে।

পুয়ের্তো রিকোর শিল্পী বাদ বানিও পেয়েছেন ছয়টি মনোনয়ন। এর মধ্যে রয়েছে ‘রেকর্ড অব দ্য ইয়ার’, ‘সং অব দ্য ইয়ার’ ও ‘অ্যালবাম অব দ্য ইয়ার’। তিনিই প্রথম লাতিন শিল্পী যিনি একই বছরে এই তিনটি প্রধান বিভাগে মনোনীত হলেন।

বিলবোর্ড পুরস্কারের সম্পাদক পল গ্রেইনের মতে, ‘বছরের সেরা অ্যালবাম পুরস্কারটি লেডি গাগা ও কেনড্রিক লামারের মধ্যেই লড়াই হবে।’ তবে তিনি মনে করেন, লামার এগিয়ে রয়েছেন। তার ভাষ্য, ‘আমার বিশ্বাস এবার লামারই জিতবেন। তবে লেডি গাগাকেও কখনো হালকাভাবে নেওয়া যায় না। আর তিনি সবার প্রিয়।’

এবারের ‘বছরের সেরা গান’ বিভাগে জায়গা পেয়েছে দুটি কে-পপ গানও। একটি হলো নেটফ্লিক্স ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি দেখা সিনেমা কে-পপ ডেমন হান্টার্সের সাউন্ডট্র্যাকের গান ‘গোল্ডেন’। অন্যটি রোজে ও ব্রুনো মার্সের ‘এপিটি’। এর মধ্যে ‘গোল্ডেন’ মোট তিনটি মনোনয়ন পেয়েছে।

এপিটি গানটি মনোনয়ন পেয়েছে ‘বছরের সেরা রেকর্ড’, ‘সেরা পপ যুগল/দলীয় পরিবেশনা’ বিভাগেও। এই তালিকায় আরও রয়েছে গাগার ‘আব্রাকাডাবরা’, লামার ও এসজেডএ’র ‘লুথার’ এবং বাদ বানির ‘ডিটিএমএফ’।

সূত্র : রয়টার্স

এলআইএ/জিকেএস

