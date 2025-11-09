  2. বিনোদন

আলভী-তিথির ‘কাঁচের চুড়ি’ আসছে জাগো এন্টারটেইনমেন্টে

বিনোদন প্রতিবেদক
বিনোদন প্রতিবেদক বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:১৪ পিএম, ০৯ নভেম্বর ২০২৫
আলভী-তিথির ‘কাঁচের চুড়ি’ আসছে জাগো এন্টারটেইনমেন্টে
আলভী-তিথির ‘কাঁচের চুড়ি’ আসছে জাগো এন্টারটেইনমেন্টে

ভালোবাসা, ভুল বোঝাবুঝি আর আত্মমর্যাদার টানাপোড়েনের গল্প নিয়ে তৈরি হয়েছে নতুন নাটক ‘কাঁচের চুড়ি’। এতে জুটি বেঁধে অভিনয় করেছেন জাহের আলভী ও ইফফাত আরা তিথি। নাটকটি পরিচালনা করেছেন জুবায়ের ইবনে বকর। এটি প্রযোজনা করেছে জাগো এন্টারটেইনমেন্ট।

রাখি চৌধুরীর রচনায় নাটকটির গল্প আবর্তিত হয়েছে এক দরিদ্র দম্পতি রমিজ ও শিউলিকে ঘিরে। অভাবের সংসারে টানাপোড়েন, জীবনের কঠিন বাস্তবতা আর ছোট ছোট চাহিদা মিলেই গড়ে উঠেছে তাদের জীবনের জটিল অধ্যায়। ভালোবাসার ভেতরে যখন ঢুকে পড়ে হতাশা, তখন সম্পর্কের বন্ধনও হয়ে ওঠে ভঙ্গুর।

আরও পড়ুন
জাগো এন্টারটেইনমেন্টে আজ মুক্তি পাচ্ছে নাটক ‘তাহার মায়া’ 
জাগো এন্টারটেইনমেন্টে আজ আসছে ‘চুরি বিদ্যা ট্রেনিং সেন্টার’ 

একদিন এক জোড়া কাঁচের চুড়ি কেনাকে ঘিরে শুরু হয় রমিজ ও শিউলির সম্পর্কের ভাঙাগড়ার গল্প। ঠিক সেই সময় তাদের জীবনে আসে নতুন চরিত্র আশিক। সে একদিকে নিয়ে আসে আলো, অন্যদিকে অন্ধকারের ছায়াও। আশিকের আগমনে শিউলির জীবনে আসে নতুন অনুভূতি। সেই রঙিন অনুভূতিই একসময় মিশে যায় ভুল বোঝাবুঝি, অপরাধবোধ ও অনুশোচনার ছায়ায়।

শেষ পর্যন্ত ভালোবাসা, ত্যাগ আর আত্মসম্মানের সংঘর্ষে গড়ে ওঠে নাটকটির আবেগঘন পরিণতি।

‘কাঁচের চুড়ি’-তে জাহের আলভী, ইফফাত আরা তিথি ছাড়াও অভিনয় করেছেন আশরাফুল আলম সোহাগ ও জোনাক।

পরিচালক জুবায়ের ইবনে বকর বলেন, ‌‘নাটকটি আমরা বাস্তবধর্মী আবহে নির্মাণ করেছি। প্রতিটি চরিত্র দর্শকদের জীবনের সঙ্গে মিল খুঁজে পাবে বলে আমার বিশ্বাস। মানুষের অনুভূতি, ভালোবাসা আর আত্মসম্মানের সূক্ষ্ম টানাপোড়েনটাই এখানে তুলে ধরেছি।’

প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান জাগো এন্টারটেইনমেন্ট সূত্রে জানা গেছে, ‘কাঁচের চুড়ি’ আগামী ১৩ নভেম্বর প্রকাশ পাবে জাগো এন্টারটেইনমেন্টের ইউটিউব চ্যানেলে।

এমআই/এলআইএ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।