জাগো এন্টারটেইনমেন্টে আজ আসছে ‘চুরি বিদ্যা ট্রেনিং সেন্টার’
গ্রামীণ জীবনের প্রেক্ষাপটে নির্মিত হয়েছে ভিন্নধর্মী নাটক ‘চুরি বিদ্যা ট্রেনিং সেন্টার’। এটি আজ বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টায় অনলাইনে মুক্তি পাচ্ছে। নাটকটি দেখা যাবে জাগো এন্টারটেইনমেন্ট নামের ইউটিউব চ্যানেলে।
নাটকটি রচনা ও পরিচালনা করেছেন রায়হান আহমেদ। এতে জুটি বেঁধে অভিনয় করেছেন আবিদ বিন পারভেজ প্রান্ত ও সাবা সুস্মিতা।
নাটকের গল্পে দেখা যাবে গ্রামের চোর সরদার খলিল চোরা খুলেছে এক অদ্ভুত ট্রেনিং সেন্টার। সেখানে শেখানো হয় চুরির নানা কৌশল। খলিলের মেয়ে লতা কলেজে পড়ে। এদিকে নতুন ভর্তি হওয়া কামাল খুব দ্রুত খলিলের নজরে আসে। একসময় লতা আর কামালের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি হয়।
কামাল যখন চুরি বিদ্যা আয়ত্ত করে, তখন খলিল তাকে পাঠায় প্রাকটিক্যাল কাজ করতে। চেয়ারম্যানের বাড়িতে চুরি করার জন্য। সেখানেই বেরিয়ে আসে চমকপ্রদ সত্য। চেয়ারম্যানই আসলে এলাকার সবচেয়ে বড় চোর। অবশেষে কামাল নিজের আসল পরিচয় প্রকাশ করে। সে একজন পুলিশ কর্মকর্তা।
এরপর ঘটে নাটকীয় মোড়। চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার হয় এবং খলিল চোরা ঘোষণা দেয়, তার শিষ্যরা আর কখনো চুরি করবে না। একই সঙ্গে লতার সঙ্গে কামালের বিয়ের কথাও জানায় সে।
নাটকটি নিয়ে নির্মাতা রায়হান বলেন, ‘নাটক আসলে বিনোদনের জন্য বানানো হলেও কিছু কিছু নাটকে সমাজের বাস্তব রূপ দেখানো হয়। এটাও সেই ধরনের একটা গল্প নিয়ে তৈরি। একটা চোর অন্যের বাড়িতে চুরি করতে গিয়ে যদি ধরা পরে তাহলে গণধোলাই দিয়ে আইনের হাতে তুলে দেয়। কিন্তু সমাজে ওদের চেয়েও বড় বড় ভয়ংকর চোর আছে যারা ক্ষমতার চেয়ারে বসে আছে বলে মানুষ সব জেনেও তাদের ভয়ে চুপ থাকে।
আমাদের এই ‘চুরি বিদ্যা ট্রেনিং সেন্টার’ নাটকে বিনোদনের মাধ্যমে সেইসব বড় বড় মুখোশধারী চোরদের বিরুদ্ধে একটি বার্তা দেয়ার চেষ্টা করেছি। আশা করছি নাটকটি দর্শকের পছন্দ হবে।’
গ্রামীণ গল্প, কৌতুকরস আর সামাজিক বার্তার সমন্বয়ে নির্মিত ‘চুরি বিদ্যা ট্রেনিং সেন্টার’ দর্শকদের ভিন্ন স্বাদের বিনোদন দেবে বলে আশা করছেন নির্মাতা।
এলআইএ/জিকেএস