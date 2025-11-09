কবরীর অসমাপ্ত সিনেমা শেষ করে ছেলের নতুন পরিকল্পনা
অভিনয়, নির্মাণ ও সংগীত-সবখানেই যার ছোঁয়া ছিল, তিনি সারাহ বেগম কবরী। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে হাতে নিয়েছিলেন নিজের গল্পে, নিজের নির্মাণে এক নতুন সিনেমা- ‘এই তুমি সেই তুমি’। কিন্তু মাত্র দুই দিনের শুটিং বাকি থাকতেই ২০২১ সালে মৃত্যুর কাছে হার মানতে হয় এই কিংবদন্তি অভিনেত্রীকে।
কবরীর অসমাপ্ত সেই স্বপ্ন পূরণে নামেন তার ছেলে শাকের চিশতী। ২০২৩ সালের শেষ দিকে তিনি শেষ করেন সিনেমাটির নির্মাণকাজ। এখন মুক্তির অপেক্ষা। তবে দেশে নয়, বিদেশের মঞ্চেই প্রথম প্রিমিয়ার হবে ‘এই তুমি সেই তুমি’। এরপরই দেশের প্রেক্ষাগৃহে দেখা যাবে কবরীর শেষ সিনেমা।
চিশতী জানান, ‘আম্মুর অসমাপ্ত কাজ শেষ করাটা ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। সেটি সম্পন্ন করতে পেরে আমি গর্বিত। এরপর ডাবিং, সম্পাদনা ও অন্যান্য কারিগরি কাজও করেছি।’
তিনি আরও বলেন, ‘আম্মুর মৃত্যুর পর কিছু জটিলতা তৈরি হয়েছিল। তাই সময় নিয়ে কাজ শেষ করেছি। এরই মধ্যে সিনেমাটি কয়েকটি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে পাঠানো হয়েছে। সেসব উৎসবে প্রদর্শনের পর দেশে মুক্তি দেওয়ার পরিকল্পনা আছে। তবে সময়টা এখনই নির্দিষ্ট করে বলতে পারছি না।’
‘এই তুমি সেই তুমি’ সিনেমার কাহিনি, চিত্রনাট্য ও সংলাপ লিখেছিলেন কবরী নিজেই। গল্পে পাশাপাশি উঠে এসেছে দুটি সময়-একটি বর্তমান, অন্যটি মুক্তিযুদ্ধের সোনালি দিন। সিনেমাটির কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছেন নিশাত নাওয়ার সালওয়া ও রায়হান রিয়াদ।
পরিচালনা ও অভিনয়ের পাশাপাশি এই সিনেমার জন্য গানও লিখেছিলেন কবরী। সেই গানে কণ্ঠ দিয়েছেন ইমরান ও কোনাল, আর সংগীত পরিচালনা করেছেন বরেণ্য সংগীতশিল্পী সাবিনা ইয়াসমিন।
এক অর্থে বলা যায়, ‘এই তুমি সেই তুমি’ শুধু একটি সিনেমা নয়-এটি কবরীর রেখে যাওয়া ভালোবাসা, শিল্প আর দায়িত্ববোধের এক অমলিন স্মারক।
