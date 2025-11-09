রাজামৌলির নতুন ছবির খলনায়কের লুক নিয়ে হাসির বন্যা

রাজামৌলির নতুন ছবির খলনায়কের লুক নিয়ে হাসির বন্যা
দক্ষিণ ভারতের কিংবদন্তি নির্মাতা এস এস রাজামৌলির নতুন ছবি ঘিরে শুরু হয়েছে তুমুল আলোচনা। এবার পরিচালক প্রকাশ করেছেন ছবির খলনায়ক চরিত্র ‘কুম্ভ’-এর প্রথম লুক। সেখানে অভিনয় করেছেন মালয়ালম তারকা প্রিথ্বীরাজ সুকুমারন। এই পোস্টার প্রকাশের পর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় শুরু হয়েছে মজার মিমের বন্যা।
রাজামৌলি এক্স (সাবেক টুইটার)-এ প্রিথ্বীরাজের লুক শেয়ার করে লিখেছেন, ‘সে আমার দেখা অন্যতম সেরা অভিনেতা। ‘কুম্ভ’ চরিত্রটি যেমন নির্মম, তেমনি অভিনয়ের দিক থেকেও দারুণ তৃপ্তিদায়ক।’
কিন্তু দর্শকদের প্রতিক্রিয়া ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তারা বিষয়টি রসিকতাতেই মজেছেন।
লুকটি প্রকাশের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নেটদুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে অসংখ্য মিম ও ট্রল। কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন, প্রিথ্বীরাজের লুক ‘ক্রিশ ৩’-এর খলনায়ক কালের মতো। আবার অনেকে বলেছেন তিনি নাকি ‘স্পাইডারম্যান’-এর ভিলেন ডক অকের মিশ্র রূপ!
এক নেটিজেন লিখেছেন, ‘এটা তো মনে হচ্ছে স্টিফেন হকিং আর ডক অকের মিশ্রণ ‘Stephen Hawking + Dr Octopus = Kumbha!’
অন্য এক ব্যবহারকারী মজা করে লিখেছেন, ‘প্রথমে ভেবেছিলাম এটা কোনো মিম। পরে বুঝলাম অফিসিয়াল পোস্টার!’
তবে এসব ট্রলের মাঝেও রাজামৌলির ছবিটি ঘিরে আগ্রহ তুঙ্গে। ‘গ্লোব ট্রটার’ বা ‘SSMB29’ নামে পরিচিত এই প্রকল্পে রয়েছেন তেলেগু সুপারস্টার মাহেশ বাবু ও প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। এটি মাহেশের প্রথম প্যান-ইন্ডিয়া সিনেমা হিসেবে মুক্তি পেতে যাচ্ছে।
ছবির নাম এখনো চূড়ান্ত হয়নি। তবে ভক্তরা ইতিমধ্যে একে রাজামৌলির পরবর্তী মহাযজ্ঞ বলেই আখ্যা দিয়েছেন। মিমে মেতেই ছবির প্রচারও দারুণভাবে সেরে নিচ্ছেন পরিচালক, এমন মন্তব্য করছেন অনেকে।
