নতুন পরিচয়ে সৃজিত

নতুন পরিচয়ে সৃজিত
নির্মাণ, চিত্রনাট্য লেখা, গীতরচনা- সব ক্ষেত্রেই নিজের আলাদা ছাপ রেখেছেন সৃজিত মুখোপাধ্যায়। এবার সামনে আসছেন এক নতুন পরিচয়ে—সংগীত পরিচালক হিসেবে। পরিচালক সুমন ঘোষের নতুন সিনেমা ‘শ্রীরামপুর ডায়েরিজ’-এর সুরকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছেন সৃজিত। ৯০ দশকের গোড়ার দিকের এক প্রেমকাহিনি নিয়ে নির্মিত ছবিটিতে অভিনয় করছেন ঋদ্ধি সেন ও সুরাঙ্গনা বন্দ্যোপাধ্যায়।
জানা গেছে, প্রথমে সৃজিতকে শুধু মিউজিক প্রোডাকশনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। পরে গান বাঁধা ও সুর করার বিষয়ে আলোচনা হয়। শেষ পর্যন্ত সৃজিত তাতে সম্মতি দেন।
‘অটোগ্রাফ’ দিয়ে বড় পর্দায় পরিচালনায় অভিষেক হয়েছিল সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের। অনুপম রায়ের সঙ্গে তার যুগলবন্দি তখন সাড়া ফেলেছিল। এরপর ‘লে ছক্কা’, ‘মাছ মিষ্টি অ্যান্ড মোর’ এবং ‘ক্রস কানেকশন’-এর মতো ছবির গানও লিখেছেন তিনি। তবে এবারই প্রথম নিজে সুর করবেন ও সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব নেবেন।
শুধু ‘শ্রীরামপুর ডায়েরিজ’ নয়, নিজের আসন্ন প্রজেক্ট ‘এম্পারার ভার্সেস শরৎচন্দ্র’ ছবির গানের সুরও নিজেই করবেন বলে জানিয়েছেন সৃজিত।
ভক্তদের প্রত্যাশা, “গল্পকার সৃজিত যেমন গল্পে ছন্দ খুঁজে পান, এবার সুরে সেই ছন্দ শুনতে পাওয়া যাবে।”
