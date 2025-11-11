হাসপাতালের সামনে মডেলের মরদেহ, প্রেমিক কাসিমের খোঁজে পুলিশ
ভারতের মধ্যপ্রদেশে রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয়েছে ২১ বছর বয়সী মডেল খুশবু আহিরওয়ারের। সোমবার (১০ নভেম্বর) ভোরে সিহোর জেলার ভৈনসাখেদি এলাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালের সামনে থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে স্থানীয়ভাবে।
প্রাথমিকভাবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ জানিয়েছে, খুশবুকে হাসপাতালে রেখে পালিয়ে গেছেন তার প্রেমিক কাসিম। চিকিৎসকদের বরাত দিয়ে ভারতীয় গণমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, খুশবুকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়েছিল। এরপরই পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।
পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে ভোপালের গান্ধী মেডিকেল কলেজে ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে খুশবুর মরদেহের ময়নাতদন্ত চলছে।
হাসপাতালের বাইরে ভেঙে পড়েছেন খুশবুর মা লক্ষ্মী আহিরওয়ার। কান্নাজড়িত কণ্ঠে তিনি অভিযোগ করেন, ‘আমার মেয়েকে নির্যাতন করে মেরে ফেলা হয়েছে। তার শরীরে নীলচে দাগ আর মুখ ফুলে গেছে।’
খুশবুর বোন মুখ্যমন্ত্রী ড. মোহন যাদবের কাছে দ্রুত তদন্ত ও বিচার দাবি করে বলেন, ‘আমার বোনকে মেরে ফেলা হয়েছে। তার শরীরজুড়ে আঘাতের দাগ। মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি, এই ঘটনায় ব্যবস্থা নিন।’
পরিবারের দাবি, খুশবু তিন বছর ধরে ভোপালে থাকতেন। তিনি কাসিম নামে ২৭ বছর বয়সী এক যুবকের সঙ্গে লিভ-ইন সম্পর্কে ছিলেন। ওই কাসিমই তাকে হাসপাতালে রেখে পালিয়ে যায়।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, উজ্জয়িনী থেকে ভোপাল ফেরার পথে খুশবুর শরীর খারাপ হলে কাসিম তাকে হাসপাতালে আনে। কিন্তু অবস্থার অবনতি দেখে সেখান থেকে পালিয়ে যায় সে। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারে অভিযান শুরু করেছে পুলিশ।
তদন্ত কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, খুশবুর শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, তাকে মারধর ও যৌন নির্যাতনের পর হত্যা করা হতে পারে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।
আরও পড়ুন
‘টাইটানিক’র জ্যাক থেকে হলিউডের কিংবদন্তি তিনি
যে কারণে ফোন ব্যবহার ছেড়েছেন হলিউডের এই অভিনেতা
ইনস্টাগ্রামে ‘ডাইমন্ডগার্ল ৩০’ নামে পরিচিত খুশবু ছিলেন স্থানীয় এক উঠতি মডেল। বিভিন্ন ব্র্যান্ড শুট, গ্ল্যামারাস ফটোশুট ও কোলাবোরেশনের মাধ্যমে অনলাইনে জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন তিনি। বিএ প্রথম বর্ষে পড়া ছেড়ে দিয়ে পার্টটাইম কাজের পাশাপাশি মডেলিং ক্যারিয়ার গড়ার চেষ্টা করছিলেন খুশবু।
সূত্র: এনডিটিভি
এমএমএফ/জিকেএস