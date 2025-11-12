  2. বিনোদন

এখনো বাসায় ফিরতে পারেননি হাসান মাসুদ, চলছে চিকিৎসা

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:২২ পিএম, ১২ নভেম্বর ২০২৫
হাসান মাসুদ

জনপ্রিয় অভিনেতা হাসান মাসুদ এখনো হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। দুই সপ্তাহ পার হলেও তিনি এখনো পুরোপুরি সুস্থ নন। চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ)।

অভিনেতার স্ত্রী সানজিদা শিমুল গেল সপ্তাহে গণমাধ্যমে জানিয়েছিলেন, আপাতত বাসায় ফেরার মতো অবস্থায় নেই হাসান মাসুদ। চিকিৎসকেরা অন্তত আরও কয়েক দিন নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখার পরামর্শ দিয়েছেন।

তিনি বলেন, ‘অবস্থা আগের তুলনায় কিছুটা ভালো। তবে এখনো ঝুঁকি পুরোপুরি কাটেনি। রক্ত ও স্নায়ুজনিত কিছু জটিলতা আছে, যার চিকিৎসা চলছে। চিকিৎসকেরা বলেছেন, এখনই বাসায় নেওয়া যাবে না। আরও কিছুদিন পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে।’

আজ বুধবার (১২ নভেম্বর) খোঁজ নিতে গিয়ে জানা গেল, হাসান মাসুদের শারীরিক অবস্থা নিয়ে খানিকটা গোপনীয়তা বজায় রেখেছে তার পরিবার ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। অভিনয় শিল্পী সংঘের সূত্রে নিশ্চিত হওয়া গেছে, এখনো হাসপাতালেই রয়েছেন তিনি। চলছে চিকিৎসা। আরও বেশ কয়েকদিন লাগবে তার সুস্থ হতে।

গত ২৮ অক্টোবর রাতে প্রচণ্ড মাথাব্যথা ও খিঁচুনি নিয়ে ঢাকার মহাখালীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হন হাসান মাসুদ। পরে তাকে স্থানান্তর করা হয় সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে।

তখন চিকিৎসকেরা জানান, তিনি ইস্কেমিক স্ট্রোক করেছিলেন এবং সামান্য হার্ট অ্যাটাকও হয়েছিল। বর্তমানে তিনি নিউরোলজি, কার্ডিওলজি ও ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসাধীন।

টেলিভিশন নাটক ও চলচ্চিত্রের পরিচিত মুখ হাসান মাসুদ একসময় একের পর এক জনপ্রিয় নাটকে অভিনয় করেছেন। সম্প্রতি তিনি আবার ক্যামেরার সামনে ফিরেছিলেন ধারাবাহিক ‘তেল ছাড়া পরোটা’-এর মাধ্যমে। কিন্তু অসুস্থতার কারণে সেই শুটিং আপাতত বন্ধ রয়েছে।

