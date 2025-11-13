  2. বিনোদন

নুহাশপল্লীতে দুই পুত্রকে নিয়ে শাওন

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি গাজীপুর
প্রকাশিত: ০৪:১৬ পিএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
গাজীপুরে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে দেশের প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের ৭৭তম জন্মবার্ষিকী পালিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) গাজীপুরের নুহাশপল্লীতে তার পরিবার, শুভানুধ্যায়ী এবং ভক্তরা মিলিত হয়ে লেখককে স্মরণ করেন।

সকালে হুমায়ূন আহমেদের স্ত্রী মেহের আফরোজ শাওন এবং দুই পুত্র নিনিত ও নিষাদ হুমায়ূনের উপস্থিতিতে কবর জিয়ারত করা হয়। সেখানে লেখকের আত্মার শান্তি কামনা করে প্রার্থনা করা হয়। পরবর্তী সময়ে নুহাশপল্লীতে এক হাজার সাতাত্তরটি মোমবাতি প্রজ্বলন করা হয়। সমাধিতে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণের পর কেক কাটা হয়।

হুমায়ূন আহমেদের জন্মদিনে যত আয়োজন

প্রতিবারের মতো এবারও হুমায়ূন আহমেদের পরিবার, তার ভক্ত, কবি, লেখক এবং নাট্যজনেরা ফুল হাতে শ্রদ্ধা জানাতে ভিড় করেন নুহাশপল্লীর লিচু তলায়। লেখকের প্রিয় চরিত্র হিমুর হলুদ পাঞ্জাবিতে ভক্তরা এসে তাদের ভালবাসা প্রকাশ করেন। অনুরাগীরা লেখকের প্রতি অতল শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার পাশাপাশি বিভিন্ন অভিযোগও তুলে ধরেন।

কবর জিয়ারতের পর মেহের আফরোজ শাওন গণমাধ্যমকে জানান, হুমায়ূন আহমেদের স্বপ্নের ক্যানসার হাসপাতাল ও জাদুঘর নির্মাণে তারা ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি নিজের পক্ষ থেকে এই দায় স্বীকার করেন।

হুমায়ূন আহমেদ ১৯৪৮ সালের ১৩ নভেম্বর নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জে তার মাতামহের বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তার পৈত্রিক বাড়ি নেত্রকোনা জেলার কেন্দুয়া উপজেলার কুতুবপুর গ্রামে। বাবা ফয়েজুর রহমান এবং মা আয়েশা ফয়েজের সন্তান হুমায়ূন আহমেদ ২০১২ সালের ১৯ জুলাই নিউইয়র্কের একটি হাসপাতালে ক্যানসারের সঙ্গে দীর্ঘ লড়াইয়ের পর প্রয়াত হন।

সৃষ্টিশীল কাজের মাধ্যমে হুমায়ূন আহমেদ আজও তার ভক্ত ও অনুরাগীদের হৃদয়ে জীবন্ত।

