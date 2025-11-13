আপাতত প্রেম-ট্রেমে নাই, আমি আসলে ...
যুক্তরাষ্ট্র ঘুরে কয়েক মাস হলো দেশে ফিরেছেন ‘ব্যাচেলার পয়েন্ট’ অভিনেত্রী পারসা ইভানা। শিগগির তাকে আবারও দেখা যাবে মোশারফ করিমের সঙ্গে নতুন এক ওয়েবফিল্মে। আজ তার জন্মদিন। নতুন কাজ, পরিকল্পনা ও জন্মদিনের উচ্ছ্বাস নিয়ে কথা হয় তরুণ এ তারকার সঙ্গে।
জাগো নিউজ: জন্মদিনের শুভেচ্ছা।
পারসা ইভানা: ধন্যবাদ।
ব্যাচেলার পয়েন্ট সিরিজে অভিনয় করে জনপ্রিয়তা পেয়েছেন পারসা
জাগো নিউজ: সবচেয়ে বড় কেকটা বা সবচেয়ে বড় ফুলের বুকেটা কে পাঠাবে?
পারসা ইভানা: আম্মু দেশের বাইরে থাকলে ওখান থেকে অর্ডার করে। মানে, এখানে আম্মু ফ্রেন্ডদের দিয়ে অর্ডার করে পাঠায়। আমি নিজেও কিনি! কারণ আমার ভাই আর আমার জন্মদিন একই তারিখে। ওর জন্য আমাকে একটা কেক কিনতে হয়। আমার ফ্রেন্ডরাও কেক গিফট করে। দেখা যায়, তিন-চারটা কেক অলওয়েজ কাটা হয়।
জাগো নিউজ: আপনারা ভাই-বোন কি টুইন?
পারসা ইভানা: হ্যাঁ, এটা অনেকে জানে, আবার অনেকে জানে না। দেশে আমি, আমার ভাই আর খালামনি থাকি।
জাগো নিউজ: বাড়িতে কী আয়োজন থাকছে আজ? কে কে আসছেন?
পারসা ইভানা: আমার ফ্রেন্ড আসছে, আমার বেস্ট ফ্রেন্ড। আমার ভাইয়ের আমার একসাথে জন্মদিন, তো সবাই মিলে আসছে আরকি।
ভাইয়ের সঙ্গে পারসা
জাগো নিউজ: অন্য কোথাও কোনো পার্টি আছে? পার্টির জন্য কী রঙের ড্রেস বানিয়েছেন?
পারসা ইভানা: আমি কখনো বার্থডে পার্টি করি না। আর আজ তো দেশের অবস্থা এমনিও ভালো না। ভাবছিলাম, ডিনার করতে যাব। বাট ওটাও আসলে হবে না মনে হয়। আর সবসময় বার্থডে উপলক্ষে ড্রেস বানাই, এবার আমার টেইলার ড্রেসটা নষ্ট করে দিছে। বার্থডে উপলক্ষে যে ড্রেসটা বানাইছে, ওটা আর পরতে পারব না।
জাগো নিউজ: অনেক দিন যুক্তরাষ্ট্রে ছিলেন। কী কী করে কাটালেন? সবচেয়ে আনন্দ পেয়েছেন কী করে?
পারসা ইভানা: আম্মুর কাছে ছিলাম তো, মনেই হয়নি অনেক মাস ধরে দেশের বাইরে আছি। আম্মুর সাথে ঘুরেছি, আম্মুর রান্না খেয়েছি। তা ছাড়া নাচের ফ্রেন্ডরা ছিল, ওদের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করেছি। নাচ ও অভিনয়ের কর্মশালা করেছি। মোটামুটি ব্যস্ততার মধ্যদিয়েই গেছে। দ্য ফ্রিম্যান স্টুডিওতে অভিনয়ের কোর্স ছিল ৩ মাসের। স্টেপস অন ব্রডওয়েতে নাচের কর্মশালা করেছি। সবচেয়ে আনন্দের সময়টাই আমি নাচ করে কাটিয়েছি। বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে গিয়েছি, নাচ করেছি।
বড়পর্দায় কাজ করতে আগ্রহী পারসা
জাগো নিউজ: আপনাকে কবে বড় পর্দায় দেখতে পাবো?
পারসা ইভানা: আমি তো ডিরেক্টরস আর্টিস্ট। আর্টিস্ট হিসেবে বড়পর্দা, ছোটপর্দা, ওয়েবফিল্ম, যেটাই বলেন, আমি করতে চাই। কিন্তু ডিরেক্টরদের ভাবতে হবে আমাকে নিয়ে, ভালো গল্পে আমাকে নিয়ে ভাবতে হবে। ওটার জন্যই আরেকটু অপেক্ষা, যদি আরও ভালো, ব্যাটে-বলে মিলে যায়।
জাগো নিউজ: প্রেম করছেন এ রকম কোনো গুঞ্জন শোনা যায়নি আপনাকে নিয়ে। আপনি কেন প্রেম করেন না? নাকি সরাসরি বিয়ে করবেন?
পারসা ইভানা: আপাতত প্রেম-ট্রেমে নাই। আমি আসলে সরাসরি বিয়েটাই করব, যদি ভালো ছেলে পাই। আর যদি না পাই, তাহলে বিয়েও করবো না। জীবনসঙ্গী তো ভালো হতে হবে, অনেস্ট হতে হবে। তাছাড়া বিয়ে করে লাভ আছে?
