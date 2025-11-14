দীঘিকে চিঠি লিখলেন হোটেলের পরিচ্ছন্নতাকর্মী

  2. বিনোদন

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৪৩ পিএম, ১৪ নভেম্বর ২০২৫
প্রার্থনা ফারদিন দীঘি

শিশুশিল্পী হিসেবে অল্প বয়সেই ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন প্রার্থনা ফারদিন দীঘি। তবে বড়পর্দায় নায়িকা হিসেবে সেই সাফল্য ধরে রাখতে পারেননি। বিভিন্ন কারণে তিনি সমালোচনা এবং ট্রলের মুখোমুখি হয়েছেন। সম্প্রতি আবারও ঘুরে দাঁড়িয়েছেন দীঘি।

‘জংলি’ ছবিতে অভিনয়ের পর দর্শকদের ভালোবাসা পেয়েছেন তিনি। বর্তমানে ‘বরবাদ’র পরিচালকের নতুন ছবিতেও কাজ করছেন। এছাড়া ‘বিদায়’ নামের ছবিতে তিনি জনপ্রিয় অভিনেতা বাপ্পারাজের সঙ্গে কাজ করছেন। বর্তমানে কাজের সূত্রে সৌদি আরবের রিয়াদে অবস্থান করছেন দীঘি।

সেখানে হোটেলের রুমে দীঘির অনুপস্থিতিতে এক পরিচ্ছন্নতাকর্মী একটি চিঠি লিখে রেখে যান। প্রিয় তারকার সঙ্গে দেখা করার আকাঙ্ক্ষা জানিয়ে লেখা সেই চিঠিটি দেখে দীঘি রীতিমতো আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন।

গত বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) দীঘি তার ফেসবুকে চিঠিটি প্রকাশ করেন। চিঠিতে লেখা ছিল, ‘সকালে হোটেল থেকে বের হওয়ার সময় রিসেপশনে বলে গিয়েছিলাম আমার রুমটা পরিষ্কার করে রাখতে। অনেক কেনাকাটা করে রুমে ঢুকে দেখি আমার টেবিলে একটা ছোট চিরকুট রাখা। সম্ভবত যিনি রুম ক্লিন করেছিলেন, তিনি বাঙালি। এই ডিজিটাল আর সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে কেউ এভাবে একটু দেখা করতে চাচ্ছে, ব্যাপারটা খুব মিষ্টি লাগলো।’

দীঘি আরও বলেন, ‘এই নোটের মাধ্যমে আবারও নতুন করে উপলব্ধি করলাম, ভালোবাসা এখনও চিঠিতে বসবাস করে। আর আমার এমন ভক্তদের জন্য এখনও নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আছি। তাদের এই ভালোবাসাটা আজীবন চলমান থাকুক।’

