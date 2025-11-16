  2. বিনোদন

জামিনের পর হিরো আলম, ‌‘আমাকে কেউ জিরো বানাতে পারবে না’

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৩৫ পিএম, ১৬ নভেম্বর ২০২৫
জামিন পেলেন হিরো আলম

রাজধানীর হাতিরঝিল থানায় প্রাক্তন স্ত্রী রিয়া মনির দায়ের করা হত্যাচেষ্টা, মারধর ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের মামলায় গ্রেফতার হয়েছিলেন হিরো আলম। গতকাল শনিবার (১৫ নভেম্বর) দুপুরে তাকে গ্রেফতার করা হয়। তবে সেদিনই তিনি জামিন পেয়েছেন।

শনিবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. রাকিবুল হাসানের আদালতে শুনানি শেষে তাকে ২০০ টাকার মুচলেকায় জামিন দেওয়া হয়।

জামিনের পর হিরো আলম বলেন, ‘আমি তাকে মারলাম না। কোনো কিছুই করলাম না। কিন্তু আমাকে বিনা কারণে গ্রেফতার করালো। আটকাতে পারছে; আটকাতে পারবে না। কারণ হিরোকে কেউ জিরো বানাতে পারবে না। হিরো আলম সব জায়গায় হিরো ছিল, এখনো আছে।’

দুপুরে হিরো আলমকে পুলিশ আদালতে হাজির করে এবং বিকেলে এজলাসে তোলা হলে তার আইনজীবীরা জামিন আবেদন করেন। বাদীপক্ষ জামিনের বিরোধিতা করলেও আদালত আবেদন মঞ্জুর করেন। এসময় মামলার বাদী রিয়া মনি আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

১২ নভেম্বর হিরো আলম ও তার সহযোগী আহসান হাবিব সেলিমের বিরুদ্ধে আদালত গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন। পরোয়ানার ভিত্তিতে শনিবার দুপুরে হিরো আলমকে গ্রেফতার করে হাতিরঝিল থানা পুলিশ।

মামলার অভিযোগে বলা হয়, হিরো আলম ও তার সাবেক স্ত্রী রিয়া মনির মধ্যে বিরোধের জেরে ২১ জুন হাতিরঝিল এলাকায় একটি বাসায় ডেকে নেওয়ার পর রিয়া মনি ও তার পরিবারকে গালিগালাজ ও মারধর করা হয়। পরে তাদের বাসায় ঢুকে কাঠের লাঠি দিয়ে আঘাত করা হয়। এতে রিয়া মনির শরীরে জখম হয় এবং তার গলা থেকে দেড় ভরি স্বর্ণের চেইন লুট করা হয় বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়।

