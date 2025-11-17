  2. বিনোদন

হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরেছেন অভিনেতা হাসান মাসুদ

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৫১ পিএম, ১৭ নভেম্বর ২০২৫
হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন এক সময়ের জনপ্রিয় অভিনেতা হাসান মাসুদ। দীর্ঘ ২০ দিন চিকিৎসা শেষে গত শনিবার (১৫ নভেম্বর) বাসায় ফিরেছেন এই অভিনেতা। এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন হাসান মাসুদ নিজেই।

সোমবার (১৭ নভেম্বর) রাতে তিনি বলেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ, এখন আমি অনেক ভালো আছি। শারীরিক অবস্থার উন্নতি হওয়াতে গত শনিবার বাসায় ফিরেছি। এখন চলাচল করতে অসুবিধা হচ্ছে না। আগামীকাল ছেলের চাকরির পরীক্ষা আছে, সবাই দোয়া করবেন।’

গত ২৮ অক্টোবর রাতে প্রচণ্ড মাথাব্যথা ও খিঁচুনি নিয়ে ঢাকার মহাখালীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হন হাসান মাসুদ। পরে তাকে স্থানান্তর করা হয় সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে।

তখন চিকিৎসকেরা জানান, তিনি ইস্কেমিক স্ট্রোক করেছিলেন এবং সামান্য হার্ট অ্যাটাকও হয়েছিল।

টেলিভিশন নাটক ও চলচ্চিত্রের পরিচিত মুখ হাসান মাসুদ একসময় একের পর এক জনপ্রিয় নাটকে অভিনয় করেছেন। সম্প্রতি তিনি আবার ক্যামেরার সামনে ফিরেছিলেন ধারাবাহিক ‘তেল ছাড়া পরোটা’-এর মাধ্যমে। কিন্তু অসুস্থতার কারণে সেই শুটিং আপাতত বন্ধ রয়েছে।

