জানা গেলো ঢাকায় কোথায় কবে গাইবেন আতিফ আসলাম

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৪৮ পিএম, ২০ নভেম্বর ২০২৫
ঢাকায় গাইবেন আতিফ আসলাম

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পাকিস্তানি গায়ক আতিফ আসলাম। তিনি আবারও ঢাকায় আসছেন। এ বিষয়ে গায়ক নিজেই সামাজিক মাধ্যমে সরাসরি তথ্য দিয়েছেন। গত বুধবার নিজের সোশ্যাল হ্যান্ডেলে একটি পোস্টে আতিফ নিশ্চিত করেছেন, তার বহুল প্রতীক্ষিত কনসার্ট হবে ডিসেম্বরে।

এক পোস্টে তিনি স্পষ্ট করে উল্লেখ করেন, ‘১৩ ডিসেম্বর ২০২৫, ঢাকায়।’ পোস্টের সঙ্গে একটি ছবি প্রকাশ করেছেন। সেখানে দেখা যাচ্ছে তিনি কোনো কনসার্টে গান পরিবেশন করছেন।

আতিফ আসলামকে ঢাকায় আনছে মেইন স্টেজ নামের প্রতিষ্ঠান। তারা জানিয়েছে, কনসার্টের শিরোনাম ‘আতিফ আসলাম অ্যাট মেইন স্টেজ শো’।

বসুন্ধরা মাঠে হবে কনসার্টটি। ভেন্যুর গেট খুলবে দুপুর ১টায়। কনসার্ট শুরু হবে বিকেল ৫টায়। কনসার্ট চলবে রাত সাড়ে ১০টা পর্যন্ত। শিগগির শুরু হবে অগ্রিম টিকিট বিক্রি। টিকিট পাওয়া যাবে জেনারেল ও ফ্রন্ট ভিআইপি- এই দুই ক্যাটাগরিতে।

এর আগে ২০২৪ সালের ২৯ নভেম্বর ঢাকা এসেছিলেন আতিফ। তখন ‘ম্যাজিকাল নাইট ২.০’ শিরোনামের কনসার্টে পরিবেশন করেছিলেন দর্শকদের প্রিয় গানগুলো ‘জিতনি দোফা’, ‘তু চাহিয়ে’, ‘ও লামহে’, ‘আদাত’, ‘তেরে বিন’, ‘তু জানে না’।

 

