৯১ দেশের ২৬৭ সিনেমা, জানুয়ারিতে ঢাকায় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

৯১ দেশের ২৬৭ সিনেমা, জানুয়ারিতে ঢাকায় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব
নতুন বছরের শুরুতে ৯১ দেশের ২৬৭টি সিনেমা দেখানো হবে ঢাকায়। আগামী ১০ জানুয়ারি ২০২৬ শুরু হচ্ছে ২৪তম ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব (ডিআইএফএফ), চলবে ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত। এ উৎসবের ৩৩ বছরের ইতিহাসে সর্বোচ্চ দেশের সিনেমা অংশ নিচ্ছে এবার।
উৎসবের মূল আকর্ষণ
এবারের উৎসবের মূল প্রতিপাদ্য ‘নান্দদিক চলচ্চিত্র, মননশীল দর্শক, আলোকিত সমাজ’। নির্বাচিত চলচ্চিত্রগুলো ৯টি বিভাগে প্রতিযোগিতা করবে। এশিয়ান ফিল্ম কম্পিটিশন, সিনেমা অব দ্য ওয়ার্ল্ড, বাংলাদেশ প্যানোরামা, ওমেন ফিল্মমেকার বিভাগ, শর্ট অ্যান্ড ইন্ডিপেনডেন্ট ফিল্ম, স্পিরিচুয়াল ফিল্ম, রেট্রোস্পেকটিভ, ওয়াইড অ্যাঙ্গেল, চিলড্রেন ফিল্ম সেশন।
উৎসবের পরিচালক আহমেদ মুজতবা জামাল জানান, মূল প্রতিযোগিতা বিভাগ ‘বাংলাদেশ প্যানোরমায়’ নির্বাচিত হয়েছে আটটি সিনেমা। সেগুলো হলো হাবিবুর ইসলাম হাবিবের ‘যাপিত জীবন’, সোহেল রানা বয়াতীর ‘নয়া মানুষ’, জ্যাক মিরের ‘দ্য স্টোরি অব আ রক’, জোবাইদুর রহমানের ‘উড়াল’, বিপ্লব কুমার পাল বিপুর ‘ধামের গান’, অনন্য প্রতীক চৌধুরীর ‘নয়া নোট’, সুমন ধরের ‘আগন্তুক’ ও আহমেদ হাসান সানির ‘এখানে রাজনৈতিক আলাপ জরুরি’।
সিনেমা দেখা যাবে যেসব ভেন্যুতে
চলচ্চিত্র প্রদর্শনী হবে আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দ্য ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, এবং বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর অডিটোরিয়ামে। এ ছাড়া স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসেও প্রদর্শনী আয়োজিত হবে।
সম্মেলন ও কর্মশালা
১১ ও ১২ জানুয়ারি ঢাকা ক্লাবে অনুষ্ঠিত হবে ‘দ্বাদশ ঢাকা আন্তর্জাতিক উইমেন ইন সিনেমা সম্মেলন’। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিস ডিপার্টমেন্টের সহযোগিতায় এটি আয়োজিত হচ্ছে। ১১ থেকে ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে চতুর্থ ‘ওয়েস্ট মিটস ইস্ট স্ক্রিনপ্লে ল্যাব’। এ বছর থেকে এই স্ক্রিনপ্লে ল্যাবটি সমগ্র এশিয়া মহাদেশের নির্মাতাদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। ১৭ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে জনপ্রিয় ‘মাস্টারক্লাস’।
অন্যান্য আয়োজন
৯ থেকে ১৭ জানুয়ারি বাংলাদেশ মিলিটারি মিউজিয়ামের থ্রিডি আর্ট গ্যালারিতে ‘পেইন্টিং এক্সিবিশন’। শিল্পী লুতফা মাহমুদা এই এক্সিবিশনের কিউরেটরের দায়িত্ব পালন করছেন। বিগত দুটি উৎসবের মতো এবারও থাকবে চীনা চলচ্চিত্রের বিশেষ প্রদর্শনী। চীনা চলচ্চিত্রের ১২০ বছর পূর্তি উদযাপনের অংশ হিসেবে ‘চাইনিজ ফিল্ম উইক’-এ স্বল্প ও পূর্ণদৈর্ঘ্য মিলিয়ে দেশটির ১৫টি ছবি দেখানো হবে।
বরাবরের মতো উৎসবটির আয়োজন করছে ‘রেইনবো ফিল্ম সোসাইটি’। ১৯৭৭ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৯২ সাল থেকে নিয়মিত উৎসবটির আয়োজন করে আসছে। এ উৎসবের মূল লক্ষ্য বাংলাদেশে সুস্থ চলচ্চিত্রচর্চার বিকাশ এবং বিশ্ব চলচ্চিত্রধারার সামাজিক গুরুত্বকে উদযাপন করা।
গত ৩৩ বছর এটি বাংলাদেশের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ চলচ্চিত্র উৎসব হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র সংস্কৃতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এটি মূলধারার চলচ্চিত্রে বিদ্যমান অশ্লীলতা ও সস্তা বাণিজ্যিক ধারার বিপরীতে এক দৃঢ় সাংস্কৃতিক অবস্থান।
আরএমডি