মারা গেছেন ‘চাঁদের আলো’ সিনেমার নির্মাতা শেখ নজরুল ইসলাম
‘চাঁদের আলো’সহ বেশ কিছু জনপ্রিয় সিনেমার নির্মাতা শেখ নজরুল ইসলাম মারা গেছেন। গতকাল (২২ নভেম্বর) শনিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে রাজধানীর ধানমন্ডির একটি হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন)। তার বয়স হয়েছিল ৯০ বছর।
শেখ নজরুল ইসলামের মৃত্যুর খবর জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন নির্মাতা গাজী মাহবুব ও ‘চাঁদের আলো’ সিনেমার অভিনেত্রী রুমানা ইসলাম।
নির্মাতা গাজী মাহবুব জানান, বরেণ্য চলচ্চিত্র নির্মাতা শেখ নজরুল ইসলাম আমার ওস্তাদজি। তিনি চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২২ নভেম্বর রাত ১১টা ৩০ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। রোববার নাটোরে জানাজা শেষে তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হবে।
পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, গত ১৬ নভেম্বর দুপুরে শেখ নজরুল ইসলাম মাইল্ড স্ট্রোক করেন। পরে তাকে ধানমন্ডির একটি হাসপাতালের আইসিউতে নেওয়া হয়। শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে চিকিৎসকরা ৪৮ ঘণ্টা তাকে পর্যবেক্ষণে রাখেন।সেই সময় ফুরোতেই তিনি মারা যান।
১৯৩৫ সালের ৭ নভেম্বর নাটোরের কালিগঞ্জ থানার পিপরুল গ্রামে নজরুল ইসলামের জন্ম। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন।
নির্মাতা জহির রায়হান ও খান আতাউর রহমানের সঙ্গে সহকারী পরিচালক হিসেবে চলচ্চিত্র পরিচালনা শুরু করেন শেখ নজরুল ইসলাম। ১৯৭৪ সালে মুক্তি পায় তার পরিচালনায় প্রথম চলচ্চিত্র ‘চাবুক’। নির্মাতার সাড়া জাগানো চলচ্চিত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে ‘নদের চাঁদ’, ‘এতিম’, ‘নাগিন’, ‘মাসুম’, ‘ঈদ মোবারক’, ‘আশা’, ‘পরিবর্তন’, ‘নতুন পৃথিবী’, ‘দিদার’, ‘সালমা’, ‘বউ শাশুড়ি’, ‘কসম’, ‘বিধাতা’, ‘স্ত্রীর পাওনা’, ‘চাঁদের আলো’, ‘চাঁদের হাসি’, ‘চক্রান্ত’, ‘সিংহ পুরুষ’, ‘সব খতম’ প্রভৃতি। ষাটের দশকে ‘সাত ভাই চম্পা’ ছবিতে অভিনয়ও করেন নজরুল ইসলাম।
তিনি ‘লেট দেয়ার বি লাইট’ (অসমাপ্ত) ছবিতে জহির রায়হানের সহকারী হিসেবে কাজ করেন এবং এতে কেমিও চরিত্রে অভিনয়ও করেন।
