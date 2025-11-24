মিস ইউনিভার্স মাতিয়ে দেশে ফিরছেন মিথিলা, কাজ করবেন সিনেমায়

মিস ইউনিভার্স মাতিয়ে দেশে ফিরছেন মিথিলা, কাজ করবেন সিনেমায়
থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ৭৪তম মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতার আসর শেষ হয়েছে। মডেল ও অভিনেত্রী তানজিয়া জামান মিথিলা মুকুট না জিতলেও মোটেও হতাশ নন। সেরা ৩০ জনের একজন হিসেবে নিজের জার্নি শেষ করেছেন তিনি। সেখানে সব আয়োজন সাঙ্গ করে এবার দেশে ফিরছেন এই সুন্দরী। আজ সোমবারই (২৪ নভেম্বর) থাইল্যান্ড থেকে দেশে ফিরছেন তিনি।
দেশে ফিরে কী করবেন নিজের সেই কর্মপরিকল্পনার কথাও জানিয়েছেন মিথিল। তিনি চান সিনেমার অভিনয়ে নিয়মিত হতে।
মিথিলা বলেন, ‘আমি এখন সিনেমায় অভিনয় নিয়ে ভাবছি। সিরিয়াসলি ভাবছি। নিয়মিত অভিনয়ের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’
২০২১ সালের নভেম্বর মাসে হিন্দি সিনেমা ‘রোহিঙ্গা’ দিয়ে বড় পর্দায় অভিষেক হয় মিথিলার। এরপর আর নতুন কোনো কাজ করেননি। দেশে সিনেমায় অভিনয়ের বেশ কিছু প্রস্তাব পেয়েছেন বলেও জানান তিনি। মিথিলা বলেন ‘ভুলভাল কোনো প্রজেক্টে যুক্ত হতে চাইনি। ভালো একটি গল্প দিয়ে দেশের সিনেমায় অভিষেক হোক- এটাই আমার চাওয়া।’
এদিকে নানা বিতর্কের মধ্য দিয়ে শেষ হলো ‘মিস ইউনিভার্স ২০২৫’। প্রতিযোগিতা শুরুর আগে আয়োজক কর্তৃপক্ষের হাতে ‘অপমানিত’ হন মেক্সিকোর ফাতিমা বশ, যা নিয়ে প্রতিযোগীদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সবকিছু পেছনে ফেলে বিজয়ী হন ২৫ বছর বয়সী এই সমাজকর্মী। তাকে মুকুট পরিয়ে দেন গত আসরের বিজয়ী ডেনমার্কের ভিক্টোরিয়া কেজার থেলভিগ।
এবারের আসরে প্রথম রানারআপ হয়েছেন মিস থাইল্যান্ড প্রবিনার সিং। প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত ফল ঘোষণার তিন দিন আগে দুই বিচারক পদত্যাগ করেন। তাদের একজন নির্বাচনপ্রক্রিয়াকে ‘অস্বচ্ছ’ বলে অভিযোগ তোলেন, যা নিয়ে আয়োজনজুড়ে ছিল অতিরিক্ত উত্তেজনা ও আলোচনার ঝড়।
