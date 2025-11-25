সত্যি প্রেমে পড়েছেন শুভ-ঐশী নাকি কেবলই প্রচার

সত্যি প্রেমে পড়েছেন শুভ-ঐশী নাকি কেবলই প্রচার
চিত্রনায়িকা জান্নাতুল ফেরদৌস ঐশী এবং নায়ক আরিফিন শুভ-দুজনেই ব্যক্তিজীবনে যথেষ্ট আড়ালপ্রিয়। কাজ ছাড়া তাদের খুব একটা দেখা মেলে না। সোশ্যাল হ্যান্ডেলেও একেবারে সীমিত উপস্থিতি। তবু এই অনাগ্রহী দুটি মানুষকে জুটি করেই তৈরি হয়েছে একের পর এক ছবি। ‘মিশন এক্সট্রিম’, ‘মিশন এক্সট্রিম ২: ব্ল্যাক ওয়ার’ ছবিতে জুটি হিসেবে তাদের দেখা গেছে।
মুক্তির অপেক্ষায় আছে ‘নূর’ নামের একটি ছবি। সেই ছবি করতে গিয়ে দুই তারকা হৃদয়ের কাছাকাছি এসেছেন বলে গুঞ্জন শোনা যায়।
গেল বছরের জুলাই বিপ্লবের পর থেকেই আরিফিন শুভ নানা কারণে আলোচনায়। সেসময় তিনি জানান তার দাম্পত্য জীবনের ইতি টানার কথাও। স্ত্রী অর্পিতার সঙ্গে সম্পর্ক টিকে নেই-এ খবর তিনি প্রকাশ্যে স্বীকার করার পরই শুরু হয় নতুন জল্পনা। সে সময় গুঞ্জন ওঠে শুভর ব্যক্তিজীবনে ফাটল নাকি ঐশীর কারণে!
কারণ হিসেবে অনেকে বলছেন, বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও আয়োজনে দুজনকে একসঙ্গে দেখা যাওয়াতেই সন্দেহ ঘনীভূত হয়েছে। এরপর অবশ্য সে গল্প ও গুঞ্জন পানি পায়নি। তবে জিইয়ে ছিল কৌতুহল। সে কৌতুহল ডালপালা ছড়াতে ছিল এতোদিন।
এবার সেই নিঃশব্দ কৌতূহলটাকে যেন নিজেরাই জাগিয়ে তুললেন নায়ক-নায়িকা। ২৫ নভেম্বর (মঙ্গলবার) সকালে প্রায় একই সময়ে একই ধাঁচের ছবি তুলে ধরলেন দুজন। ঐশী শিউলী ফুল আঁকা শাড়িতে শুভর বুকে মাথা রেখে আবছা আলোয় ধরা দিয়েছেন। ছবি যেন নিজেরাই বলছে তাদের গল্প।
কিন্তু রহস্য আরও গভীর হলো ক্যাপশনে। আরিফিন শুভ তার ছবির ক্যাপশন জুড়েছেন, ‘তোরে এত ভালবাসি, আর বলব কতবার।’ অন্যদিকে ঐশী যেন সেই কথারই প্রতিধ্বনি হয়ে লিখলেন, ‘যদি হারাস একটিবার, মরে যাব শতবার।’
এসব ক্যাপশনে বেড়েছে কৌতুহল। নেটিজেনরা প্রশ্ন করছেন, সত্যিই কি প্রেমে পড়েছেন শুভ-ঐশী? নাকি এটি ‘নূর’ সিনেমার প্রচার।
অনেকে বলছেন শুভ ও ঐশীর ক্যাপশনগুলো মূলত রাহয়ান রাফী পরিচালিত ‘নূর’ সিনেমার গানের লাইন। হয়তো শিগগিরই সেই গান প্রকাশ হবে। তারই প্রচারণা চলছে এখন।
তবে সব রহস্যের জবাব তো মিলবে সময়ের কাছেই। অপেক্ষা করা যাক।
