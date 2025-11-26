চলে গেলেন দক্ষিণ কোরিয়ার জনপ্রিয়তম অভিনেতা

  2. বিনোদন

প্রকাশিত: ০৭:০৩ পিএম, ২৬ নভেম্বর ২০২৫
লি সুন-জায়ে কোরিয়ার জনপ্রিয়তম অভিনেতা

দক্ষিণ কোরিয়ার জনপ্রিয়তম অভিনেতা লি সুন-জায়ে মারা গেছেন। তার বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। ‘হাই কিক’ সিরিজে অভিনয় করে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন এই শিল্পী। গতকাল তার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করে দেশটির সংবাদমাধ্যম।

লি সুন-জায়ে ১৯৩৪ সালে হোয়েরিয়ংয়ে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানেই শুরু হয় তার শিল্পযাত্রা। ছাত্রাবস্থায় সিউল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির মঞ্চে ওঠা সেই তরুণ ১৯৫৬ সালের ‘বিয়ন্ড দ্য হরাইজন’ নাটকের মাধ্যমে অভিনয় শুরু করেন। সেই হলো শুরু, পরের ছয় দশক কয়েকটি প্রজন্মের হৃদয়ে দাগ রেখে গেছেন তিনি। মঞ্চ, টেলিভিশন ও বড়পর্দায় তার অভিনয় মনে রাখবে দেশটির মানুষ।

গত বছর থেকে হঠাৎ অবসরে চলে যান লি সুন-জায়ে। তার মুখপাত্র সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছে, পায়ের চিকিৎসা নিচ্ছিলেন তিনি। তার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট লি জে মিউং।

প্রায় ছয় দশকের বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে লি সুন-জায়ে শতাধিক নাটকে অভিনয় করেছেন। ‘হাই কিক থ্রু দ্য রুফ’-এর মতো জনপ্রিয় সিটকমের জন্য তিনি ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন। পাশাপাশি ‘দ্য কিং’স ফেস’-এর মতো ঐতিহাসিক নাটকে তার শক্তিশালী অভিনয় দর্শকদের মুগ্ধ করেছে।

লি সুন-জায়ে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রথম প্রজন্মের টেলিভিশন অভিনেতাদের একজন। ১৯৬০-এর দশকে কোরিয় টিভির পরীক্ষামূলক যুগের সঙ্গে বর্তমানের বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয় কে-ড্রামার মধ্যে তিনি সেতুবন্ধ তৈরি করেছিলেন।

তার সাম্প্রতিক এবং বহুল প্রশংসিত কাজগুলোর একটি হলো ‘নাবিলেরা’, যেখানে তিনি দীর্ঘদিন ধরে পুষে রাখা স্বপ্ন পূরণের চেষ্টায় থাকা একজন বয়স্ক মানুষের চরিত্রে অভিনয় করেন। এছাড়া ‘ডিয়ার মাই ফ্রেন্ডস’, ‘সেজং’, ‘ফাদার’স হাউজ’ এবং ‘দ্য গ্রেট কিং’ তার স্মরণীয় কাজগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

