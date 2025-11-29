খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় তমালিকার আবেগঘন বার্তা

খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় তমালিকার আবেগঘন বার্তা
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়েছে। রাজধানীর বসুন্ধরায় এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি। এই কঠিন সময়ে তার সুস্থতা কামনা করে সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেক মানুষ দোয়া চেয়ে পোস্ট করছেন।
শুভকামনার সেই সারিতে যুক্ত হলেন অভিনেত্রী তমালিকা কর্মকারও। নিজের স্মৃতিময় একটি ছবি পোস্ট করে তিনি লিখেছেন, “আপনার হাত থেকে আমি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার গ্রহণ করেছিলাম। ২০০০ সাল-২৫ বছর আগে। একজন অভিনেত্রী হিসেবে সেই সম্মান আর মুহূর্ত আজও মনে লালন করি।”
খালেদা জিয়ার সুস্থতার জন্য দোয়া জানিয়ে তমালিকা আরও লেখেন, “বিএনপি চেয়ারপার্সন শ্রদ্ধেয় বেগম খালেদা জিয়া, আপনি সুস্থ হয়ে ফিরে আসুন। ঈশ্বরের কাছে অনেক প্রার্থনা।”
বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে থাকছেন তমালিকা কর্মকার। প্রায় পাঁচ বছর ধরে সেখানেই স্থায়ীভাবে অবস্থান করছেন তিনি। মাঝে মধ্যে দেশে এলেও কাজের ব্যস্ততা বেশি বিদেশেই। নাট্যদল আরণ্যকের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ২০২৩ সালে দেশে এসেছিলেন তিনি; পরের বছরও স্বল্প সময়ের জন্য ফিরেছিলেন।
আরও পড়ুন:
মোশাররফ করিম এবার স্ট্যান্ডআপ কমেডিয়ান
সেলিম হায়দারের মৃত্যুতে শোকাহত রুনা লায়লা
এদিকে জানা যায়, তমালিকা ২০২২ সালে যুক্তরাষ্ট্রে প্রভীন নামে একজনকে বিয়ে করেছেন। নতুন জীবনের পাশাপাশি অভিনয়জীবনের স্মৃতিও সমানভাবে আঁকড়ে রেখেছেন তিনি—সেই আবেগই ফুটে উঠেছে খালেদা জিয়াকে ঘিরে তার প্রার্থনায়।
এমএমএফ/জেআইএম