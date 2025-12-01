  2. বিনোদন

রণবীরের ‘ধুরন্ধর’ লুকে মুগ্ধ দীপিকা, মন্তব্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় হইচই

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:৪২ পিএম, ০১ ডিসেম্বর ২০২৫
দীপিকা পাড়ুকোন ও রণবীর সিং

দীর্ঘদিনের প্রেম, দাম্পত্য-তবুও তাদের সম্পর্কে যেন প্রতিদিনই নতুন কিছু না কিছু আবিষ্কৃত হয়। বলিউডের জনপ্রিয় তারকা দম্পতি দীপিকা পাড়ুকোন ও রণবীর সিং বারবারই দেখিয়ে দেন, বিবাহিত জীবনও কতটা সতেজ আর উচ্ছ্বাসে ভরপুর হতে পারে। প্রকাশ্যে হোক বা সোশ্যাল মিডিয়ায়-প্রতি মুহূর্তে তারা একে অপরের প্রতি ভালোবাসা দেখাতে একটুও কৃপণতা করেন না।

স্বামীর কাজ, নতুন লুক-সবকিছু নিয়েই উচ্ছ্বাসের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া জানান দীপিকা। আবার দীপিকার কোনো সিনেমা প্রকাশ্যে এলেই প্রশংসায় ভরিয়ে দেন রণবীর। এবার সোশ্যাল মিডিয়াতেই আলোচনার কেন্দ্রে তাদের ভালোবাসা। রণবীর সিংয়ের নতুন ‘ধুরন্ধর’ লুক দেখে নিজেকে সামলাতে পারেননি দীপিকা পাড়ুকোন। ইনস্টাগ্রামে রণবীরের ছবির নিচে লিখেছেন- ‘ওহ সো এডিবল!’-যা নিয়ে শুরু হয়েছে দারুণ আলোচনা। তার মন্তব্যে স্পষ্টই প্রকাশ পেয়েছে তীব্র আকর্ষণ, যা নজর এড়ায়নি বলিউডপাড়ার কারও।

আগামী ৫ ডিসেম্বর মুক্তি পেতে যাচ্ছে আদিত্য ধরের রহস্য-অ্যাকশনধর্মী সিনেমা ‘ধুরন্ধর’। তারকাবহুল এ ছবিতে মূল চরিত্রে রণবীর সিংয়ের সঙ্গে রয়েছেন সঞ্জয় দত্ত, অক্ষয় খান্না, আর মাধবন ও সারা অর্জুন। ভারত-পাকিস্তান দ্বন্দ্বের পটভূমিতে নির্মিত এই ছবিতে রণবীরের হিংস্র, রাগি লুক ট্রেলার মুক্তির পর থেকেই আলোচনায়।

ছবি মুক্তির আগে রণবীরের আরেকটি লুক সামনে আসতেই তা ভাইরাল হয়ে যায়। কালো গলাবন্ধ স্যুট, পকেটে মেরুন সিল্কের টুকরো, কালো সানগ্লাস, কানে দুল, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি-সব মিলিয়ে একেবারে ভিন্ন রূপে দেখা যায় তাকে। আর সেই লুকেই ফের মুগ্ধ ‘মস্তানি’ দীপিকা। ইনস্টাগ্রামের কমেন্টে বোঝা যাচ্ছে, স্বামীর প্রতি তার মুগ্ধতা আগের মতোই অটুট, উচ্ছ্বাসও কমেনি একটুও।

রণবীরের ছবির নিচে দীপিকার এই মন্তব্য এখন বলিউড অন্দরের রসালো আলোচনার বিষয়। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে- ‘রাম-লীলা’ জুটির প্রেমের আগুন এখনও ততটাই প্রজ্বলিত, এখনও তারা একে অপরকে নিয়ে সমানভাবে উচ্ছ্বসিত।

 

এমএমএফ

