দেশজুড়ে তার কোটি কোটি সন্তান: কনকচাঁপা

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার অবনতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী কনকচাঁপা। দুটি পৃথক স্ট্যাটাসে তিনি খালেদা জিয়ার জন্য দোয়া প্রার্থনা করেন এবং তার জীবনসংগ্রাম নিয়ে আবেগঘন মন্তব্য করেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে স্ট্যাটাস দুটি ঘিরে বেশ আলোচনা চলছে। একটি স্ট্যাটাসে তিনি উল্লেখ করেছেন, ‘দেশজুড়ে খালেদা জিয়ার রয়েছে কোটি কোটি সন্তান।’
আজ এক সংক্ষিপ্ত স্ট্যাটাসে কনকচাঁপা জানান, ‘ফি আমানিল্লাহ্! দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে আইসিইউতে ভেন্টিলেশন সাপোর্ট দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্র বিশেষ রহমত প্রার্থনা করছি! সবাই দোয়া করুন।’ তার এই পোস্টের পরেই অনেকে খালেদা জিয়ার জন্য দোয়া জানিয়ে মন্তব্য করেন।
এর কয়েকদিন আগেই শিল্পী দীর্ঘ এক স্ট্যাটাসে তুলে ধরেছিলেন বেগম খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক জীবন, ব্যক্তিগত সংগ্রাম এবং কারাবাসের সময়কার নানা কঠিন অভিজ্ঞতার কথা। সেখানে কনকচাঁপা লেখেন-জিয়াউর রহমানের শাহাদতের পর খুব অল্প বয়সে বৈধব্য বরণ করা, রাজনীতির চূড়ান্ত সময়কার গ্রেফতার, ‘মিথ্যা মামলায়’ কারাগার, স্লো পয়জনিংয়ের ভয়, মৃত্যুভয়-সবকিছুর মধ্যেই খালেদা জিয়া ছিলেন অবিচল ও সাহসী।
স্ট্যাটাসে আরও উল্লেখ করেন-অসুস্থ সন্তানের কাছে যাওয়ার আকুতি থাকলেও দেশের মানুষের কথা ভেবে তা থেকে বিরত থাকা, গুরুতর অসুস্থতা সত্ত্বেও বিদেশে উন্নত চিকিৎসার প্রস্তাব গ্রহণ না করা- এসব বিষয়ও তাকে আপ্লুত করেছে। কনকচাঁপার ভাষায়, “তিনি তো শুধু তার সন্তানের মা নন,সারা দেশজুড়েই কোটি কোটি সন্তান তাঁর।”
কনকচাঁপা শেষ করেন এই প্রার্থনা দিয়ে-দেশের গণতন্ত্রের ‘মা’ হিসেবে পরিচিত খালেদা জিয়ার জন্য সুদীর্ঘ নেক হায়াত কামনা করেন এবং দেশের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে বিএনপি’র ‘একটি সুন্দর বিজয়’ দেখার তৌফিক চেয়ে দোয়া করেন।
