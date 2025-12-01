এক বছর পর সুখবর দিলেন ক্লোজআপ ওয়ান তারকা মেহরাব

এক বছর পর সুখবর দিলেন ক্লোজআপ ওয়ান তারকা মেহরাব
ক্লোজআপ ওয়ান তারকা সংগীতশিল্পী মেহরাব বাবা হয়েছেন। গত বছরের ৯ নভেম্বর তার স্ত্রী রুশী চৌধুরীর কোলজুড়ে আসে পুত্রসন্তান। নাম রাখেন এরহান রহমান।
সুখবরটি যথাসময়ে ভক্তদের জানাতে পারেননি বলে দুঃখ প্রকাশ করেন মেহরাব। বললেন, ‘বিলম্বে হলেও এরহানের খবরটি সবাইকে জানাতে পেরে ভালো লাগছে। নানাবিধ কারণে এতো ভালো একটি খবর যথাসময়ে না জানাতে পেরে দুঃখ প্রকাশ করছি। পুত্রও তার মা ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ। সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন।’
আরও পড়ুন
৩০ দিনের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন পরীমনি
অপু বিশ্বাসকে যে পরামর্শ দিলেন শাকিব খান
মেহরাব জানান, এরহান রহমান তাদের ঘর আলো করার পর গত একটা বছর খুব আনন্দঘন মুহূর্ত পার করছেন তারা। ব্যস্ত ছিলেন ছেলে ও পরিবার নিয়ে। তাই সে অর্থে গান করা হয়নি।
মেহরাব বলেন, ‘এরহান এখন মাশাল্লাহ একটু শক্ত হয়েছে। ভাবলাম এখনই সময় কাজে ফেরার। সেই লক্ষ্যে নতুন গান তৈরির কাজে হাত দিয়েছি। রবিউল ইসলাম জীবনের লেখায় একটি গান তৈরি করছি। আশা করছি এই শীতেই গানটি ভিডিওসহ প্রকাশ করতে পারবো।’
এনটিভি আয়োজিত রিয়েলিটি শো ‘ক্লোজআপ ওয়ান’ থেকে উঠে আসা মেহরাবের কথা প্রায় সবাই জানেন। অন্যদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের সাবেক শিক্ষার্থী রুশী চৌধুরী শখের বশে নিজেকে জড়িয়েছেন অনুষ্ঠান উপস্থাপনা, বিজ্ঞাপনচিত্র, মিউজিক ভিডিও, স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রে অভিনয়, র্যাম্প মডেলিং এবং সাংবাদিকতায়।
তারা দু’জনে প্রেম ও পারিবারিক সুবাদে বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন ২০১৯ সালের ৮ জুলাই।
এমআই/এলআইএ/এমএস