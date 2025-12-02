হোটেলের কর্মচারী থেকে জনপ্রিয় অভিনেতা হয়েছেন তিনি

হোটেলের কর্মচারী থেকে জনপ্রিয় অভিনেতা হয়েছেন তিনি
বলিউডের বহুমুখী প্রতিভাধর অভিনেতা বোমান ইরানি পা দিলেন ৬৫ বছরে। আজ (২ ডিসেম্বর) তার জন্মদিন। ‘মুন্না ভাই এমবিবিএস’, ‘বীর জারা’, ‘থ্রি ইডিয়টস’ থেকে ‘ডন’- একের পর এক সিনেমায় অসাধারণ অভিনয়ে দর্শকের মন জয় করেছেন তিনি। তবে আজকের জনপ্রিয় অভিনেতা হয়ে ওঠার পথ মোটেই সহজ ছিল না। জীবনের কঠিন সংগ্রাম পেরিয়ে বলিউডে নিজের জায়গা তৈরি করেছেন বোমান।
মঞ্চে নাট্যাভিনেতা হিসেবে অনেক বছর অভিনয় করলেও মূলধারার সিনেমায় তার অভিষেক হয় বেশ দেরিতে- ৪১ বছর বয়সে। অভিনেতার শৈশব ছিল অন্যরকম। ছোটবেলাতেই সংসারের হাল ধরতে হয়েছিল তাকে। পরিবার সামলে নিজের স্বপ্নকে আঁকড়ে ধরে রাখেন তিনি। আজকের সাফল্য সেই লড়াইয়েরই ফল।
হাইস্কুল শেষে জীবিকার প্রয়োজনে মুম্বাইয়ের ‘তাজ মহল প্যালেস’ হোটেলে ওয়েটার ও ইন-রুম সার্ভিস অ্যাটেনডেন্ট হিসেবে কাজ করেন বোমান। অতিথিদের সেবা দেওয়ার সেই দুই বছরের অভিজ্ঞতা আজও তার স্মৃতিতে টাটকা।
হোটেলের টিপ্সের টাকায় কেনা একটি ক্যামেরাই বদলে দেয় বোমানের জীবন। স্কুলস্তরের খেলার ছবি তুলে ২০-৩০ টাকায় বিক্রি করতেন। পরে পেশাদার ফটোগ্রাফিতেও নাম লেখান। ৩২ বছর বয়সে ‘বিশ্ব বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ’র ছবি তোলেন; এমনকি বিশ্বকাপেও ছিলেন ‘অফিসিয়াল ফটোগ্রাফার’।
মায়ের দুর্ঘটনার পর পরিবারের পাশে দাঁড়াতে চাকরি ছেড়ে দেন তিনি। গ্র্যান্ট রোডে বেকারি ও নিমকির দোকানে কাজ শুরু করেন বোমান। অজান্তেই সেখানে কেটে যায় ১৪ বছর। এই সময়েই বিয়ে ও সংসার- জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় শুরু হয় তার।
ঝড়ঝাপটা পার করে আজ তিনি বলিউডের প্রতিষ্ঠিত অভিনয়শিল্পী। ৮৮টিরও বেশি সিনেমায় অভিনয় করে পেয়েছেন দর্শক-সমালোচকের প্রশংসা আর বহু সম্মাননা। হোটেলের কর্মচারী থেকে জনপ্রিয় অভিনেতা বোমান ইরানির এই পথচলাই প্রমাণ করে, পরিশ্রম ও স্বপ্ন মানুষকে পৌঁছে দিতে পারে শিখরে।
