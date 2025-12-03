  2. বিনোদন

বিপাকে আফসানা মিমি

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:৩০ পিএম, ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫
বিপাকে আফসানা মিমি
আফসানা মিমি। ছবি: সংগৃহীত

নব্বই দশকের জনপ্রিয় অভিনয়শিল্পী আফসানা মিমি। এখন তিনি নিয়মিত অভিনয়ে না থাকলেও মাঝেমধ্যে পরিচালনার কাজে যুক্ত থাকেন। সর্বশেষ ‘উৎসব’ সিনেমায় অভিনয় করে নতুন করে প্রশংসা কুড়িয়েছেন তিনি। তবে সম্প্রতি ভিন্ন ঝামেলায় পড়েছেন এই নন্দিত শিল্পী-তার নামে খুলে বসেছে ভুয়া ফেসবুক আইডি।

গত দুই সপ্তাহ ধরে বিনোদন অঙ্গনের অনেকেই লক্ষ্য করছেন, ‘আফসানা করিম মিমি’ নামে একটি অ্যাকাউন্ট থেকে শিল্পী, মিডিয়াকর্মী ও পরিচিতজনদের কাছে বন্ধু হওয়ার অনুরোধ পাঠানো হচ্ছে। শুধু ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট নয়, মেসেঞ্জারে খুদে বার্তাও পাঠানো হচ্ছে। বিষয়টি দ্রুতই জানানো হয় আসল আফসানা মিমিকে।

গণমাধ্যমকে আফসানা মিমি নিশ্চিত করেছেন, আইডিটি ভুয়া। তিনি বলেন, “এটা সম্পূর্ণ ভুয়া। আমি কোনো ধরনের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করি না। কে বা কারা এটি চালাচ্ছে, জানি না।” তার ঘনিষ্ঠরাও বলেছেন, কেউ একজন এই ভুয়া পরিচয় ব্যবহার করে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে।

আরও পড়ুন:
রিয়াজ-মিথিলার জামিন বাতিল, গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি
সিয়ামের নতুন নায়িকা ইধিকা পাল, ঈদে আসছে ‘রাক্ষস’

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জনপ্রিয় ব্যক্তিদের নামে ভুয়া অ্যাকাউন্ট চালুর ঘটনা নতুন নয়। তবে এসব আইডি সাধারণ মানুষের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করে এবং অনেক সময় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মানহানির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এমএমএফ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

দুষ্টু মিষ্টি প্রেমে ভাসলেন শুভ-ঐশী, ধরা দিলো চুমু দৃশ্য

দুষ্টু মিষ্টি প্রেমে ভাসলেন শুভ-ঐশী, ধরা দিলো চুমু দৃশ্য

বড়পর্দায় কে হচ্ছেন তৌসিফের নায়িকা

বড়পর্দায় কে হচ্ছেন তৌসিফের নায়িকা

বাগদান সেরেছেন মাইলি সাইরাস, গুঞ্জন তুঙ্গে

বাগদান সেরেছেন মাইলি সাইরাস, গুঞ্জন তুঙ্গে