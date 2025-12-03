বিপাকে আফসানা মিমি
নব্বই দশকের জনপ্রিয় অভিনয়শিল্পী আফসানা মিমি। এখন তিনি নিয়মিত অভিনয়ে না থাকলেও মাঝেমধ্যে পরিচালনার কাজে যুক্ত থাকেন। সর্বশেষ ‘উৎসব’ সিনেমায় অভিনয় করে নতুন করে প্রশংসা কুড়িয়েছেন তিনি। তবে সম্প্রতি ভিন্ন ঝামেলায় পড়েছেন এই নন্দিত শিল্পী-তার নামে খুলে বসেছে ভুয়া ফেসবুক আইডি।
গত দুই সপ্তাহ ধরে বিনোদন অঙ্গনের অনেকেই লক্ষ্য করছেন, ‘আফসানা করিম মিমি’ নামে একটি অ্যাকাউন্ট থেকে শিল্পী, মিডিয়াকর্মী ও পরিচিতজনদের কাছে বন্ধু হওয়ার অনুরোধ পাঠানো হচ্ছে। শুধু ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট নয়, মেসেঞ্জারে খুদে বার্তাও পাঠানো হচ্ছে। বিষয়টি দ্রুতই জানানো হয় আসল আফসানা মিমিকে।
গণমাধ্যমকে আফসানা মিমি নিশ্চিত করেছেন, আইডিটি ভুয়া। তিনি বলেন, “এটা সম্পূর্ণ ভুয়া। আমি কোনো ধরনের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করি না। কে বা কারা এটি চালাচ্ছে, জানি না।” তার ঘনিষ্ঠরাও বলেছেন, কেউ একজন এই ভুয়া পরিচয় ব্যবহার করে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জনপ্রিয় ব্যক্তিদের নামে ভুয়া অ্যাকাউন্ট চালুর ঘটনা নতুন নয়। তবে এসব আইডি সাধারণ মানুষের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করে এবং অনেক সময় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মানহানির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
