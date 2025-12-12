প্রথম নাটকে কত টাকা পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন তৌকির আহমেদ

প্রথম নাটকে কত টাকা পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন তৌকির আহমেদ
টেলিভিশন নাটক দিয়েই তারকাখ্যাতির পথে হাঁটা শুরু করেছিলেন অভিনেতা ও নির্মাতা তৌকির আহমেদ। পরে বড়পর্দায় অভিনয় করলেও এখন তিনি ব্যস্ত সিনেমা নির্মাণে। সম্প্রতি ফিরে গেলেন ক্যারিয়ারের প্রথম দিকে, কথা বললেন সেই সময়ের পারিশ্রমিক নিয়ে। জানালেন-আজকের তুলনায় সেটা খুব কম হলেও তখনকার হিসেবে যথেষ্ট ছিল।
সেই সময়ে বুয়েটের ছাত্র ছিলেন তৌকির। পড়াশোনা আর অভিনয়-দুই-ই চালিয়ে গেছে সমানতালে। নানা সংকট থাকা সত্ত্বেও কোনো ক্ষেত্রেই ছাড় দেননি। মাছরাঙা টেলিভিশনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘টিভিতে অভিনয় শুরুতে প্রতি নাটকে ৭৮০ টাকা পারিশ্রমিক পেতাম। সেটাই তখন বেশ টাকা ছিল।’
জীবনে অর্থের প্রয়োজনীয়তার প্রসঙ্গেও কথা বলেন তিনি। তৌকিরের ভাষায়, ‘মানুষের জীবনে কত টাকা দরকার? বেশি টাকা হলে উল্টো সমস্যা বাড়ে। আমার সব সংকট কাটতে শুরু করল। নাটক থেকে নিয়মিত পারিশ্রমিক পাচ্ছিলাম। পড়াশোনাও শেষ হলো। পরিচিতিও পাওয়া শুরু করলাম।’
তৌকির জানান, পাস করার পর চাকরিতে যাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও পরিচিতির কারণে আর সে পথে হাঁটেননি। ‘আমি কোনোদিন চাকরি করিনি। তিন বন্ধু মিলে একটি কনসালটিং ফার্ম তৈরি করলাম। সেখান থেকেই আমাদের যাত্রা শুরু। পরে বড় পরিসরেও কাজ শুরু করি।’
টেলিভিশন ও মঞ্চে সমান জনপ্রিয় তৌকির আহমেদ ক্যাডেট কলেজে পড়াকালেই মঞ্চনাটকের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। সেই আগ্রহ থেকেই থিয়েটারে মঞ্চের সামনে ও পেছনে কাজ শুরু করেন-যা পরবর্তীতে তার অভিনয় ও পরিচালনার ক্যারিয়ারের ভিত্তি তৈরি করে।
