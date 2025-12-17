অস্কারের শর্টলিস্টে চমক দেখালো ‘সিনার্স’ ও ‘উইকড: ফর গুড’
অ্যাকাডেমি অফ মোশন পিকচার আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেস ১২টি বিভাগে অস্কারের শর্টলিস্ট ঘোষণা করেছে। ওয়ার্নার ব্রোসের ‘সিনার্স’ এবং ইউনিভার্সালের ‘উইকড: ফর গুড’ ছবিগুলো প্রতিটি আটটি বিভাগে জায়গা করে নিয়েছে।
শর্টলিস্টে বিভিন্ন বিভাগে অংশ নিয়েছেন অ্যাকাডেমির বিভিন্ন শাখার সদস্যরা। তার মধ্যে অ্যানিমেটেড শর্ট ফিল্ম, ডকুমেন্টারি ফিচার, ডকুমেন্টারি শর্ট, আন্তর্জাতিক ফিচার, লাইভ অ্যাকশন শর্ট, মেকআপ ও হেয়ারস্টাইলিং, অরিজিনাল স্কোর, অরিজিনাল সং, সাউন্ড এবং ভিজ্যুয়াল ইফেক্টস অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া এবার নতুন দুটি বিভাগ যোগ হয়েছে। সেগুলো হলো কাস্টিং এবং সেরা সিনেমাটোগ্রাফি।
রায়ান কুগলারের ‘সিনার্স’ ছবিটি কাস্টিং, সিনেমাটোগ্রাফি, মেকআপ ও হেয়ারস্টাইলিং, সাউন্ড, ভিজ্যুয়াল ইফেক্টস এবং অরিজিনাল সং-এ দুটি নামে শর্টলিস্টে জায়গা পেয়েছে। ‘উইকড: ফর গুড’ও একই সাফল্য দেখিয়েছে।
এছাড়াও নেটফ্লিক্সের ‘ফ্রাঙ্কেনস্টাইন’ ছয়টি বিভাগে উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি দেখিয়েছে। আন্তর্জাতিক ফিচার বিভাগে সুইজারল্যান্ডের ‘লেট শিফট’ যুক্তরাজ্যের ‘মাই ফাদারস শ্যাডো’র উপরে শার্টলিস্টে জায়গা করে নিয়েছে।
এ বছর আন্তর্জাতিক ফিচার বিভাগের ১৫টি শর্টলিস্টেড সিনেমার মধ্যে সাতটির পরিচালনা নারী পরিচালকের। ডকুমেন্টারি ফিচারের দশটি শর্টলিস্টেড সিনেমার পরিচালনাও নারী পরিচালক করেছেন।
নোটযোগ্য অন্যান্য মাল্টি-ক্যাটাগরি প্রার্থী হিসেবে আছে ‘মার্টি সুপ্রিম’, ‘ওয়ান ব্যাটল আফটার আনাদার’, ‘সেনটিমেন্টাল ভ্যালু’ এবং আন্তর্জাতিক প্রার্থী ‘সিরাত’।
তিনটি স্টুডেন্ট অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড বিজয়ী সিনেমাও শর্টলিস্টেড হয়েছে। সেগুলো হলো অ্যানিমেটেড শর্ট ‘দ্য শাইন্স অফ ট্রিজ’, লাইভ অ্যাকশন শর্ট ‘বাচার্স স্টেইন’ এবং ‘ড্যাডস নট হোম’।
শর্টলিস্টের ফাইনাল মনোনয়ন আগামী কয়েক সপ্তাহে নির্ধারণ করা হবে। ভোট শুরু হবে ১২ জানুয়ারি এবং শেষ হবে ১৬ জানুয়ারি। মনোনয়ন ঘোষণা করা হবে ২২ জানুয়ারি।
৯৮তম অস্কার অনুষ্ঠানের হোস্ট হিসেবে ফিরছেন কমেডিয়ান কনান ও’ব্রায়েন, অনুষ্ঠান হবে ১৫ মার্চ।
এই বছরের কাস্টিং বিভাগের ১০টি সিনেমা চূড়ান্ত মনোনয়নের জন্য নির্বাচিত হবে। শর্টলিস্টেড কাস্টিং বিভাগের কিছু উল্লেখযোগ্য সিনেমা-
‘ফ্রাঙ্কেনস্টাইন’
‘হামনেট’
‘মার্টি সুপ্রিম’
‘ওয়ান ব্যাটল আফটার আনাদার’
‘দ্য সিক্রেট এজেন্ট’
‘সেনটিমেন্টাল ভ্যালু’
‘সিনার্স’
‘সিরাত’
‘উইকড: ফর গুড’
এলআইএ