পাশা ভাই-কাবিলাদের জীবনে স্পর্শিয়ার আগমন সৌভাগ্য নাকি নতুন বিপদ?

প্রকাশিত: ০৫:১৮ পিএম, ০৮ জানুয়ারি ২০২৬
‘ব্যাচেলর পয়েন্ট সিজন ৫’ এর একটি দৃশ্য।

নতুন বছরের শুরুতেই দর্শকদের অপেক্ষার অবসান ঘটাল জনপ্রিয় ওটিটি প্ল্যাটফর্ম বঙ্গ। প্ল্যাটফর্মটিতে উন্মুক্ত হয়েছে ‘ব্যাচেলর পয়েন্ট সিজন ৫’-এর নতুন চ্যাপ্টার। কাজল আরেফিন অমি পরিচালিত এই ধারাবাহিকের ৫৭ থেকে ৬৪ নম্বর পর্ব এখন দেখা যাচ্ছে বঙ্গতে।

নতুন পর্বগুলো মুক্তির পর থেকেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে ব্যাচেলরদের ‘রয়্যাল লুক’ ও গল্পের টানটান উত্তেজনা। এবারের চ্যাপ্টারে গল্পে গুরুত্বপূর্ণ মোড় আনতে বিশেষ চরিত্রে হাজির হয়েছেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী স্পর্শিয়া। পাশা ভাই, কাবিলা, শুভ ও হাবু ভাইদের জীবনে স্পর্শিয়ার আগমন আশীর্বাদ নাকি নতুন কোনো ঝামেলার সূত্র-তা জানতে মুখিয়ে আছেন দর্শকরা। পাশাপাশি এই চ্যাপ্টারে অন্তরার উপস্থিতিও দর্শকদের মধ্যে কৌতূহল তৈরি করেছে।

বঙ্গ কর্তৃপক্ষ জানায়, ‘ব্যাচেলর পয়েন্ট মানেই দর্শকদের ভালোবাসা। সেই ভালোবাসার প্রতিদান দিতেই বছরের শুরুতে আমরা চ্যাপ্টার-৮ নিয়ে এসেছি। মুক্তির পর দর্শকদের অভাবনীয় সাড়া পেয়ে আমরা ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত।’

সাবস্ক্রিপশন নিয়ে বঙ্গতে বিজ্ঞাপনমুক্ত ও নিরবচ্ছিন্নভাবে উপভোগ করা যাচ্ছে ‘ব্যাচেলর পয়েন্ট সিজন ৫’। তবে যারা অর্থ খরচ না করে দেখতে চান, তাদের অপেক্ষা করতে হবে প্রায় এক মাস। এরপর বুম ফিল্মসের অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলেও ধারাবাহিকটির পর্বগুলো প্রকাশ করা হবে।

