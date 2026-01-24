গর্জে ওঠার বার্তা দিয়ে কাঁচ ভেঙে এন্ট্রি নিলেন শাহরুখ

গর্জে ওঠার বার্তা দিয়ে কাঁচ ভেঙে এন্ট্রি নিলেন শাহরুখ
অবশেষে অপেক্ষার অবসান। বলিউড বাদশা শাহরুখ খান ফিরছেন বড় পর্দায় তার বহুল প্রতীক্ষিত অ্যাকশন থ্রিলার ‘কিং’ নিয়ে। পরিচালক সিদ্ধার্থ আনন্দ আনুষ্ঠানিকভাবে সিনেমাটির মুক্তির তারিখ ঘোষণা করেছেন। সব ঠিক থাকলে চলতি বছরের আগামী ২৪ ডিসেম্বর অর্থাৎ বড়দিনে প্রেক্ষাগৃহে গর্জে উঠবে ‘কিং’।
শাহরুখ খান ও সিদ্ধার্থ আনন্দ যৌথভাবে একটি টিজার ভিডিও প্রকাশ করে এই ঘোষণা দেন। টিজারের শুরুতেই লেখা ভেসে ওঠে, ‘গর্জে ওঠার সময় এসেছে, ভয়ের মধ্য দিয়েই শেষ হবে বছর’।
এরপর কাঁচ ভেঙে দুর্দান্ত এন্ট্রি নেয় শাহরুখের চরিত্র। চোখে ভয়ংকর রাগ, হাতে অদম্য শক্তি। যা দেখে ভক্তদের উত্তেজনা তুঙ্গে।
টিজারের ক্যাপশনে জানানো হয়, ‘কিং ইজ রেডি টু রোর অন ২৪.১২.২০২৬ ইন সিনেমাস’। অর্থাৎ ২৪ ডিসেম্বর ছবিটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে।
এই সিনেমাটি বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে আরেকটি কারণে। ‘কিং’ দিয়েই বড় পর্দায় অভিষেক হতে যাচ্ছে শাহরুখ খানের মেয়ে সুহানা খানের। এর আগে জয়া আখতারের ‘দ্য আর্চিস’-এ দেখা গেলেও এটি হবে তার প্রথম বড় বাজেটের বলিউড সিনেমা। বাবার সঙ্গে একই সিনেমায় অভিনয় করায় আগ্রহ আরও বেড়েছে দর্শকদের।
সিনেমাটিতে আরও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে থাকছেন শাহরুখ খানের দীর্ঘদিনের প্রিয় সহশিল্পী দীপিকা পাড়ুকোন। একটি সূত্র জানিয়েছে, এবার শুধু ক্যামিও নয় বরং পূর্ণাঙ্গ ও গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্রে দেখা যাবে তাকে।
এ ছাড়া সিনেমায় আরও থাকছেন অভিষেক বচ্চন, অনিল কাপুর, জ্যাকি শ্রফ, অভয় ভার্মা, আরশাদ ওয়ার্সি ও রানী মুখার্জি।
সব মিলিয়ে তারকাবহুল কাস্ট ও সিদ্ধার্থ আনন্দের অ্যাকশন ঘরানার কারণে ‘কিং’ ঘিরে প্রত্যাশা এখন তুঙ্গে। বড়দিনে ‘কিং’ যে বক্স অফিসে ঝড় তুলবে, তা বলাই যায়।
এলআইএ