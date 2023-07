শাহরুখের ‘জওয়ান’ উৎসবে মেতেছে ভক্তরা

আগের ঘোষণা অনুযায়ী আজ (১০ জুলাই) সকাল ১০টায় মুক্তি পায় বলিউড বাদশা শাহরুখ খান অভিনীত, অ্যাটলি পরিচালিত ‘জওয়ান’ সিনেমার প্রিভিউ। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই প্রিভিউ পোস্ট হতেই শোরগোল, ঝড় তুলল সোশ্যাল মিডিয়ায়।

একের পর এক মিম, পোস্ট, কমেন্টের বন্যা। শাহরুখ খান, নয়নতারা, দীপিকা পাড়ুকোন, বিজয় সেতুপতির সিনেমার উদযাপনে মিলেছেন সবাই। ‘জওয়ান’ সিনেমার প্রিভিউতে কিং খানকে দেখা গেল নতুন রূপে।

অ্যাকশনে ভরপুর ‘জওয়ান’ সিনেমার ট্রেলার এলো প্রকাশ্যে। সেখানেই ঝলক মিলল সিনেমার সব চরিত্রের। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রিভিউ আসার পরই নেটিজেনদের উচ্ছ্বাস চোখে পড়ার মতো। সব অভিনেতার লুকের স্ক্রিনশট এরই মধ্যে ভাইরাল হয়েছে।

কেউ মজলেন দীপিকা পাড়ুকোনের ক্যামিও চরিত্রের লুকে। শাড়ি পরে তার অ্যাকশন সিক্যোয়েন্স ভাইরাল। কেউ মজলেন ন্যাড়া মাথা শাহরুখের ‘বেকরার করকে হমে ইউঁ না যাইয়ে’ নাচে। অ্যাকশন নিয়ে তো সকলেই উত্তেজিত।

সোমবার সকাল শাহরুখ অনুরাগীদের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে ২ মিনিট ১২ সেকেন্ডের একটি প্রিভিউ আসে প্রকাশ্যে। সিনেমাতে কোন ধরনের চরিত্রে দেখা যাবে কিং খানকে, তার চরিত্রের কত ধরন তা নিয়ে বজায় রইল ধোঁয়াশা।

the rain, her face, the sari,the taking down a man. the huge credit despite it just being a special appearance. oh i can’t stop smiling#JawanPreveu #DeepikaPadukone pic.twitter.com/4RDtBU21Q7