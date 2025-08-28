সংসার ভাঙার পর নতুন করে বাগ্দান সারলেন দুবাইয়ের রাজকন্যা
মরক্কো বংশোদ্ভূত মার্কিন গায়ক ও র্যাপার ফ্রেঞ্চ মন্টানার সঙ্গে বাগ্দান সম্পন্ন করেছেন দুবাইয়ের শাসক শেখ মোহাম্মদ বিন রাশেদ আল মাকতুমের মেয়ে শেখা মাহরা মোহাম্মদ রাশেদ আল মাকতুম। বুধবার (২৭ আগস্ট) বিনোদনভিত্তিক মার্কিন ওয়েবসাইট টিএমজেডকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন মন্টানার এক প্রতিনিধি।
২০২৩ সালের মে মাসে শেখ মানা বিন মোহাম্মদ বিন রাশিদ বিন মানা আল মাকতুমকে বিয়ে করেছিলেন মাহরা। তবে এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে তাদের বিচ্ছেদ ঘটে।
ফ্রেঞ্চ মন্টানার প্রতিনিধি জানান, গত জুনে প্যারিস ফ্যাশন সপ্তাহে আনুষ্ঠানিকভাবে মাহরাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন তিনি। তবে তাদের বিয়ের তারিখ এখনো চূড়ান্ত হয়নি।
ফ্রেঞ্চ মন্টানা ও শেখা মাহরা/ এক্স (আগে টুইটার) থেকে সংগৃহীত ছবি
শেখা মাহরা যুক্তরাজ্যের একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক (আইআর) বিষয়ে স্নাতক করেছেন। তাছাড়া দুবাইভিত্তিক গবেষণা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মোহাম্মদ বিন রাশেদ গভর্নমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকেও বিশেষ ডিগ্রি অর্জন করেছেন তিনি।
ওই সংসারে তাদের এক কন্যাসন্তান রয়েছে। বিচ্ছেদের পর মাহরা ইনস্টাগ্রামে খোলাখুলি পোস্ট করে প্রাক্তন স্বামীকে তালাকের ঘোষণা দিয়েছিলেন। এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনার সৃষ্টি হয়। পরের বছরই তিনি নিজের ব্র্যান্ড মাহরা এম-ওয়ান থেকে ‘ডিভোর্স’ নামে একটি পারফিউম বাজারে ছাড়েন, যা বেশ ভালো ব্যবসা করছে।
বিচ্ছেদের পরপরই মাহরা ও ফ্রেঞ্চ মন্টানার ঘনিষ্ঠতা নিয়ে গুঞ্জন ছড়াতে থাকে। ২০২৪ সালের শেষদিকে মন্টানাকে দুবাই ঘুরিয়ে দেখান মাহরা। এরপর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দুজনের একসঙ্গে তোলা ছবি প্রকাশ্যে আসতে শুরু করে। কখনো তাদের দেখা গেছে মরক্কো ও দুবাইয়ে ঘুরতে, কখনো রেস্তোরাঁয় খেতে বা ঐতিহাসিক মসজিদ পরিদর্শন করতে। তবে চলতি বছর প্যারিস ফ্যাশন শোতে হাত ধরে হাঁটার পরই তাদের প্রেমের বিষয়টি নিশ্চিত হয়।
ফ্রেঞ্চ মন্টানার প্রকৃত নাম করিম খারবুশ। মরক্কোয় জন্ম ও বেড়ে ওঠা তিনি ১৩ বছর বয়সে পরিবারের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান। ২০০০ সালের শুরুতে ‘ইয়াং ফ্রেঞ্চ’ নামে সংগীতজীবন শুরু করেন তিনি। পরবর্তী সময়ে ‘আনফরগেটেবল’, ‘নো স্টাইলিস্ট’ ও ‘ওয়েলকাম টু দ্য পার্টি’র মতো জনপ্রিয় গানের মাধ্যমে বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেন।
সংগীতের বাইরে দাতব্য কাজেও সুনাম কুড়িয়েছেন মন্টানা। উগান্ডা ও উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষা প্রকল্পে অর্থ সহায়তা দিয়েছেন তিনি। ২০০৭ সালে উদ্যোক্তা ও ডিজাইনার নাদিন খারবুশকে বিয়ে করেছিলেন মন্টানা। ২০১৪ সালে তাদের বিচ্ছেদ হয়। তাদের ১৬ বছর বয়সী এক ছেলে রয়েছে, যার নাম ক্রুজ খারবুশ।
সূত্র: নিউইয়র্ক পোস্ট
