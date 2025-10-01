মরক্কোয় জেন জি আন্দোলন: সহিংস বিক্ষোভে বিপাকে সরকার

মরক্কোয় জেন জি আন্দোলন: সহিংস বিক্ষোভে বিপাকে সরকার
মরক্কোয় টানা চতুর্থ দিনের মতো চলছে জেন জি আন্দোলন। সেখানে সহিংস বিক্ষোভের পর ব্যাপক ধরপাকড় চালায় নিরাপত্তা বাহিনী। এ নিয়ে বিপাকে পড়েছে দেশটির সরকার।
বিবিসির খবরে জানা যায়, মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) রাতেও দেশটিতে শত শত মানুষ রাস্তায় নেমে সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকেন। এসময় তারা দুর্নীতি কমানো, কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো এবং উন্নত স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সেবার দাবি জানান।
একপর্যায়ে বিক্ষোভকারীরা নিরাপত্তা বাহিনীর দিকে পাথর নিক্ষেপ করে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ফুটেজে গাড়ি ও ব্যাংক পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনাও দেখা গেছে।
মরক্কোর মানবাধিকার সংস্থা এএমডিএইচ অভিযোগ করেছে, পুলিশ বিক্ষোভকারীদের ওপর শারীরিক হামলা চালিয়েছে এবং নির্বিচারে ধরপাকড় করেছে।
ওজদা শহরে এক বিক্ষোভকারীকে পুলিশের গাড়ি ধাক্কা দিলে তিনি আহত হন বলে রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা এমএপি জানিয়েছে। সংগঠনটির তথ্য অনুযায়ী, কয়েক ডজন তরুণকে গ্রেফতার করা হলেও বেশিরভাগকেই জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে ৩৭ জন তদন্তাধীন অবস্থায় জামিনে রয়েছে।
ফেসবুকভিত্তিক সংগঠন ‘জেন জি ২১২’ এই বিক্ষোভের ডাক দেয়। তারা এক বিবৃতিতে সহিংসতা ও ভাঙচুরের ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করে শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।
বিক্ষোভকারীরা সরকারের বিপুল অর্থ ব্যয়ে ২০৩০ সালের ফিফা বিশ্বকাপের স্টেডিয়াম নির্মাণ নিয়েও সমালোচনা করছে। রাজধানী রাবাতে এক প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল, ‘অন্তত ফিফার স্টেডিয়ামে প্রাথমিক চিকিৎসার কিট থাকবে, আমাদের হাসপাতালগুলোতে তো নেই।’
কেনিয়া, নেপাল, ফিলিপাইন ও মাদাগাস্কারে সাম্প্রতিক সময়ে তরুণদের এমন আন্দোলন দেখা গেছে। নেপালে আন্দোলনের মুখে প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ এবং মাদাগাস্কারে সরকারের বিলুপ্তির পর এবার মরক্কোও বড় ধরনের তরুণ-অসন্তোষের মুখে পড়েছে।
সরকারি জোট এক বিবৃতিতে তরুণদের সঙ্গে আলোচনার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। তারা বলেছে, প্রতিষ্ঠান ও জনপরিসরে বাস্তবসম্মত সমাধানের জন্য আমরা আলোচনায় বসতে প্রস্তুত। একইসঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর প্রতিক্রিয়াকে তারা ‘আইনানুগ ও ভারসাম্যপূর্ণ’ বলে উল্লেখ করেছে।
