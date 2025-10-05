আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মোতায়েন করেছে পোল্যান্ড
আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মোতায়েন করেছে পোল্যান্ড। সম্প্রতি পোল্যান্ডসহ ন্যাটোর বেশ কিছু দেশের আকাশসীমা বার বার লঙ্ঘন করায় রাশিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে। এসব ঘটনার পর বেশ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে ন্যাটো। এর মধ্যে ইউক্রেনে নতুন করে হামলা শুরু করেছে রাশিয়া। খবর আল জাজিরার।
পোল্যান্ড এবং এর মিত্র দেশগুলোর বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দেশটির আকাশসীমা সুরক্ষিত করার জন্য মোতায়েন করা হয়েছে। যে কোনো ধরনের সম্ভাব্য হামলা প্রতিহত করতে বেশ সতর্ক রয়েছে দেশটি।
স্থানীয় সময় রোববার ভোরে পোল্যান্ডের অপারেশনাল কমান্ড সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে জানিয়েছে, পোল্যান্ড এবং মিত্র দেশের বিমানগুলো আকাশসীমায় কাজ করছে। অন্যদিকে স্থল-ভিত্তিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং রাডার রিকনেসান্স সিস্টেমগুলোকে সর্বোচ্চ প্রস্তুতির স্তরে আনা হয়েছে।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, এই পদক্ষেপগুলো প্রতিরোধমূলক প্রকৃতির এবং এর লক্ষ্য আকাশসীমা সুরক্ষিত করা এবং নাগরিকদের রক্ষা করা, বিশেষ করে হুমকিপ্রাপ্ত অঞ্চলগুলোতে সুরক্ষা নিশ্চিত করা।
পোল্যান্ডের সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, তারা বর্তমান পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। একই সঙ্গে তারা জানিয়েছে যে, তাদের কমান্ডের অধীনে থাকা বাহিনীর সদস্যরা ‘তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত’ রয়েছে।
পোল্যান্ডের সঙ্গে ইউক্রেনের আনুমানিক ৫৩০ কিলোমিটার (৩২৯ মাইল) সীমান্ত রয়েছে। এদিকে রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন হামলার সতর্কতার পর সমগ্র ইউক্রেন বিমান হামলার ব্যাপারে সতর্ক অবস্থানে রয়েছে।
টেলিগ্রামে পোস্ট করা এক বিবৃতিতে, দক্ষিণ-পূর্ব ঝাপোরিঝিয়া অঞ্চলের প্রধান ইভান ফেডোরভ বলেছেন, রাশিয়ার একটি ‘সম্মিলিত হামলায়’ এক নারী নিহত এবং ১৬ বছর বয়সী এক মেয়েসহ আরও ছয়জন আহত হয়েছে।
সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে রাজধানী ওয়ারশর দক্ষিণ-পূর্বে আকাশসীমার কিছু অংশ সাময়িকভাবে বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল পোল্যান্ড। ইউক্রেনজুড়ে রাশিয়ার বড় ধরনের আক্রমণ শুরু হওয়ার পর এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়।
চলতি মাসের শুরুতে পোল্যান্ড এবং ন্যাটো বাহিনী পোল্যান্ডের আকাশসীমায় প্রবেশকারী রুশ ড্রোনগুলোকে প্রতিহত করেছে।
এদিকে জার্মানি, ডেনমার্ক, নরওয়ে এবং পোল্যান্ডের বিমানবন্দরেও সম্প্রতি অজ্ঞাত ড্রোনের কারণে ফ্লাইট স্থগিত করা হয়েছে। রোমানিয়া এবং এস্তোনিয়া এসব ঘটনায় রাশিয়ার দিকে অভিযোগ তুলেছে। তবে মস্কো এসব অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে।
টিটিএন